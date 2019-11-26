捲澳洲諜案 華商圖進駐科研大樓不果

購生物科技初創股份 交易告吹

《世紀報》昨引述澳洲生物科技初創公司Imunexus的執行董事柯普思達斯（George Kopsidas）稱，2017年陳俊成及其德鴻國際投資有限公司接觸Imunexus，提出以近1000萬澳元（約5304萬港元）購買該公司大部分股份，而且特別有興趣在Imunexus辦公室和實驗室所在的、位於墨爾本帕克維爾的澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）大樓租用一整座翼樓。最終雙方談不攏而令交易告吹，其後陳俊成便不知所終。

報道又指陳俊成曾穿軍服拍照，又曾以記者身分出席國際政治峰會，他稱軍服是向從軍友人借來拍照炫耀，又承認有傳媒老闆給他記者認證以出席峰會。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）分析員約瑟克（Alex Joske）認為，陳俊成意圖進駐CSIRO大樓的動機不純，他指外國公司在該建築物會引起保安憂慮。

「中國創新投資」向心離台時被截

另外，被王立強指控涉嫌從事滲透香港金融市場並蒐集軍事情報的「中國創新投資有限公司」周一（25日）公布，稱收到執行董事向心及其妻子、即替任董事龔青通知，他們在台北桃園機場準備離境時被截，就王立強披露的內容助查。

《世紀報》昨報道，總理莫里森表示對於中國尋求安插間諜到澳洲的指控深感不安和困擾，但稱政府有能力應對任何威脅。

（中央社/世紀報）