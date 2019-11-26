特朗普屢特赦犯事軍人捱批

《華盛頓郵報》報道，特朗普稱加拉格爾為「英雄」，認為他是海豹部隊指揮官「存心報復」的「受害者」。他今年3月開始為加拉格爾開脫，向斯潘塞游說和施壓。《華郵》直指特朗普「鹵莽地」踰越界線，又指出加拉格爾的個案之所以惹起特朗普關注，源於其辯護律師團涉及特朗普的兩個朋友克里克（Bernard Kerik）、俄裔穆卡塞（Marc Mukasey）；他們亦是特朗普私人律師朱利亞尼的舊拍檔。

雖然美國保守派一直為加拉格爾鳴冤，但在海豹部隊或其他特種部隊其實並沒多少人支持他。一名退役海豹指揮官指出，在特種部隊內維持紀律非常重要，海豹部隊同儕審查小組自2011年剝奪了逾150枚「三叉㦸佩章」（海豹突擊隊成員身分象徵），一個月逾一枚。

加拉格爾不獲特種部隊內支持

不過特朗普10月表示，士兵本來就是被訓練為「殺人機器」，不認同在他們殺人後檢控。加拉格爾案以前，他今年5月6日特赦了一名在2008年槍殺伊拉克拘留者罪成的前美軍中尉貝埃納 （Michael Behenna）。白宮11月15日又宣布，特赦2010年被控殺死阿富汗製炸彈人疑犯、原定明年上庭的「綠扁帽」少校戈爾斯坦（Mathew Golsteyn），及2012年7月命令士兵向3名無械阿富汗男子開槍、被判謀殺罪成監禁19年的洛倫斯（Clint Lorance）中尉。

（華盛頓郵報/衛報）