處理海豹隊員戰爭罪行生嫌隙 海軍部長遭鬥走 轟特朗普損軍紀

【明報專訊】美國海軍部長斯潘塞處理一名海豹部隊成員在伊拉克觸犯戰爭罪行一事，與總統特朗普不和，其後涉嫌就此事越過上司國防部長與白宮私下溝通。國防部長埃斯珀周日（24日）指斯潘塞缺乏坦誠，讓他對其「失去信任和信心」，因而要求對方辭職。斯潘塞同日公開辭職信，抨擊作為三軍總司令的特朗普損害軍紀。
斯潘塞：對紀律見解不再相同
斯潘塞（Richard Spencer）在辭職信中表示，「使海軍與海軍陸戰隊員不論軍階維持良好秩序與紀律，是擔任海軍部長的一大重要職責」。他又寫道：「軍紀讓我們（在國際間）鶴立雞群。良好秩序與紀律確保我們可以再三戰勝外國暴政……很遺憾，就良好秩序和紀律這一關鍵原則而言，我不再與任命我的三軍統帥有相同的理解。」
特朗普周日在Twitter確認斯潘塞被革職，坦言：「我不喜歡海軍處理海豹突擊隊成員加拉格爾（Eddie Gallagher）審訊的方式。他受到很惡劣對待，但儘管如此，他的所有重要控罪都已被撇清了，而我亦恢復了其軍階……他將安然擁有所應得的榮譽，包括三叉戟佩章而退役。」
海豹隊員涉殺伊拉克平民 特朗普力撐
加拉格爾因在2017年駐守伊拉克期間，捅殺在醫院療傷的「伊斯蘭國」（ISIS）戰俘並與屍體合照、槍殺伊拉克平民，又恐嚇舉報他的同袍，被褫奪軍銜兼被控戰爭罪。軍事法庭最終7月作出裁決，他僅因與戰俘屍體合照「敗壞軍隊名聲」一項被降職。
一直支持加拉格爾的特朗普於本月15日命令海軍恢復他的軍階、薪酬和軍人榮譽「三叉戟佩章」，另赦免兩名在阿富汗犯有戰爭罪的軍官。惟異議者批評此舉破壞軍法，並傳遞容忍戰爭暴行信息。海軍特種作戰司令格林（Collin Green）和海軍部長斯潘塞威脅，若要執行總統的命令，他們將一起辭職。
防長批斯潘塞私下聯繫白宮毁信任
不過，五角大樓發言人霍夫曼周日發表聲明，指埃斯珀上周五（22日）與總統特朗普通電話後得知，斯潘塞此前私下繞過埃斯珀，建議白宮恢復加拉格爾軍銜並允許他體面退役，跟其公開表態相反；之後五角大樓就加拉格爾案的多次討論中，斯潘塞從未把自己對白宮的私下建議告知埃斯珀。聲明說，斯潘塞缺乏坦誠，讓埃斯珀「失去信任和信心」，並稱海軍部副部長莫德利將出任署理部長。埃斯珀已向特朗普建議由現任美國駐挪威大使、退役海軍少將布雷思韋特（Kenneth Braithwaite）出任海軍部長。
（紐約時報/衛報/路透社）
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