處理海豹隊員戰爭罪行生嫌隙 海軍部長遭鬥走 轟特朗普損軍紀

斯潘塞：對紀律見解不再相同

斯潘塞（Richard Spencer）在辭職信中表示，「使海軍與海軍陸戰隊員不論軍階維持良好秩序與紀律，是擔任海軍部長的一大重要職責」。他又寫道：「軍紀讓我們（在國際間）鶴立雞群。良好秩序與紀律確保我們可以再三戰勝外國暴政……很遺憾，就良好秩序和紀律這一關鍵原則而言，我不再與任命我的三軍統帥有相同的理解。」

特朗普周日在Twitter確認斯潘塞被革職，坦言：「我不喜歡海軍處理海豹突擊隊成員加拉格爾（Eddie Gallagher）審訊的方式。他受到很惡劣對待，但儘管如此，他的所有重要控罪都已被撇清了，而我亦恢復了其軍階……他將安然擁有所應得的榮譽，包括三叉戟佩章而退役。」

海豹隊員涉殺伊拉克平民 特朗普力撐

加拉格爾因在2017年駐守伊拉克期間，捅殺在醫院療傷的「伊斯蘭國」（ISIS）戰俘並與屍體合照、槍殺伊拉克平民，又恐嚇舉報他的同袍，被褫奪軍銜兼被控戰爭罪。軍事法庭最終7月作出裁決，他僅因與戰俘屍體合照「敗壞軍隊名聲」一項被降職。

一直支持加拉格爾的特朗普於本月15日命令海軍恢復他的軍階、薪酬和軍人榮譽「三叉戟佩章」，另赦免兩名在阿富汗犯有戰爭罪的軍官。惟異議者批評此舉破壞軍法，並傳遞容忍戰爭暴行信息。海軍特種作戰司令格林（Collin Green）和海軍部長斯潘塞威脅，若要執行總統的命令，他們將一起辭職。

防長批斯潘塞私下聯繫白宮毁信任

不過，五角大樓發言人霍夫曼周日發表聲明，指埃斯珀上周五（22日）與總統特朗普通電話後得知，斯潘塞此前私下繞過埃斯珀，建議白宮恢復加拉格爾軍銜並允許他體面退役，跟其公開表態相反；之後五角大樓就加拉格爾案的多次討論中，斯潘塞從未把自己對白宮的私下建議告知埃斯珀。聲明說，斯潘塞缺乏坦誠，讓埃斯珀「失去信任和信心」，並稱海軍部副部長莫德利將出任署理部長。埃斯珀已向特朗普建議由現任美國駐挪威大使、退役海軍少將布雷思韋特（Kenneth Braithwaite）出任海軍部長。

（紐約時報/衛報/路透社）