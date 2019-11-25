長崎廣島演講 方濟各籲建無核武世界

促軍備競賽資源用於改善民生

方濟各是38年來首名訪問日本的教宗，他昨抵達長崎市爆心地公園，先在和平紀念碑前敬禮及獻花，又為原爆死難者默哀。他在演說稱：「我相信一個無核武的世界是有可能並有需要的，我促請政治領袖勿忘記這些武器不能保護我們免受目前對國家和國際安全的威脅。」他又稱各國用於軍備競賽的資源，應用在發展及保護環境等方面。

方濟各昨亦前往長崎的「日本26聖人」殉教地西坂公園祈禱並致敬，該處紀念1597年2月5日被豐臣秀吉下令處死的26名天主教徒。他昨午到長崎縣營棒球場舉行彌撒，估計有約3萬人冒雨出席。

昨日傍晚，方濟各轉抵廣島並與原爆倖存者見面。他在廣島的和平紀念公園演說，稱今日為戰爭而動用核武不僅是針對人類尊嚴，亦針對着人們共同家園的各種未來。

廣島和長崎分別在1945年的8月6日及8月9日遭美國以原子彈攻擊，造成逾10萬人即時死亡，並有約40萬在往後的日子因輻射引致的疾病而死亡。方濟各定於今日與日本首相安倍晉三舉行會談，外界關注他會否要求日本政府加入《禁止核武器條約》，以及勸說日本廢除死刑制度等。

（法新社/中央社/衛報）