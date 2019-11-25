首爾應當中美橋樑 免朝鮮半島再淪角力場

稱「美對韓最重要國家」

金垣洙承認雖盼中美能以外交途徑化解問題，但事實是兩國結構性競爭的長期趨勢已成形，角力不會遠去。被問及韓國會否有天被迫選邊，金垣洙不願正面回應，只稱「美國是對韓國最重要的國家，即使中國經濟上成為最重要角色」。

中美輿論界近年興起所謂「修昔底德陷阱」之說，即崛起大國跟主導大國難免爆發衝突，並將中美角力代入。在金垣洙看來，最危險的莫過於朝鮮半島淪為中美終有一戰下的戰場，他說：「關於第二強冒起跟原先第一強的角力，我們在歷史上曾受到多次慘痛教訓，例如是（16世紀末）日本攻打朝鮮並跟明朝作戰，又或者（19世紀末至20世紀初）日本再度崛起後跟清朝以至俄羅斯爭奪朝鮮半島的掌控權等……二戰後朝鮮半島的南北分裂也是例子。」

倡韓改「親談判」範式

金垣洙相信，如要避免重蹈覆轍，韓國應致力成為中美之間的橋樑，儘管中美角力並非韓國所能控制，但首爾仍可嘗試管控半島挑戰。他指韓國也應該在中日之間發揮類似作用，但被問及日韓本身也充滿紛爭——例如《韓日軍事情報保護協定》（韓日GSOMIA）去留以及二戰日企韓國勞工賠償的爭議等，他則強調韓國社會應擺脫昔日親日親華之類的老舊範式，改建「親談判」的新範式。他相信韓國新一代會有不同世界觀，他重申韓民族的歷史教訓可見，當社會陷於兩極，則容易受外國干預和利用，「因此韓國社會須先團結起來」。

（世局解碼）