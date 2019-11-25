聯合國前副秘書長：朝核協議達成難執行更難

金垣洙被視為聯合國前秘書長潘基文的左右手，跟隨後者在聯國任職，曾做過副秘書長和裁軍事務高級代表，這次香港行是擔任韓國駐港總領事館跟嶺南大學合辦「2019年韓半島論壇」的主講嘉賓。論壇上周五（22日）舉行，他當天接受本報專訪。

朝屢提死線 慣常施壓手段

自2月河內「特金會2.0」失敗後，美朝核談判進展甚微，平壤最近屢提其訂下本年底到期的核談判死線。美韓最近取消下月聯合軍演以釋善意，但朝鮮第一副外相崔善姬上周五仍質疑華府未回應平壤的無核化先決措施，警告若半島錯失外交斡旋機會，「所有責任都應由美方承擔」。

在金垣洙眼中，朝方自訂談判「死線」並非第一次，這更像是談判策略或風格。他笑言像自己這類資深韓國外交官，長年跟朝方交手，對類似施壓見怪不怪。他承認無人知道死線過後朝方會有何動作，但他評估平壤不應先行亮牌，現先觀望可獲什麼妥協。他認為平壤近期對韓方的不友善態度也是施壓手段，以迫首爾游說華府讓步，但這反映朝方其實熱切達成協議，只是想在真正談判開始前先多拿籌碼。

雙方讓步「不能不合比例」

金垣洙認為，儘管朝核談判甚至還沒真正開始，但對比達成協議，如何執行協議才更關鍵。他以1994年《朝美核框架協議》為例，指協議原先執行良好，直至千禧年初第二次朝核危機，美國指控平壤已承認推進濃縮鈾計劃，協議才最終破局，「這反映達成協議困難，執行協議更難」。他指關鍵在美朝關係建基於不信任，雙方皆只專注看對方做錯之處，然後互相炮轟，因此每一次犯錯都可造成巨大後果。

他強調美朝之間須先建立「合理的工作信任」，但不諱言美朝皆應知道不可能在己方沒有讓步下取得對方讓步，並要同時明白雙方讓步「絕不能不合比例」。

商討機制助理解 談判必起伏

朝核危機2017年底曾現極緊張局勢，但翌年元旦起朝鮮領導人金正恩態度急變，更派胞妹金與正亮相韓國平昌冬奧，為其後的「文金會」和「特金會」鋪路。儘管核談判現陷停滯，金垣洙不認為是浪費這將近兩年時間，畢竟雙方建立「由上而下」商討機制，外交官都會明白，若無類似機制，將容易因互不理解而擦槍走火。他強調不應預期核談判以「線性」方式推進，而是肯定會有起起伏伏，「你不能太失望，也不能太興奮」。

（世局解碼）