澳媒：堪培拉查中方安插國會間諜

陳俊成否認曾聯繫周波，但澳洲當局調查確認二人曾聯繫，事件觸發堪培拉調查解放軍情報部門安插間諜資產的計劃。到今年3月，周波被發現死於墨爾本一間汽車酒店，消息指法醫無法就其死因下結論。

周波生前最少有近4年時間是自由黨在墨爾本奇瑟姆（Chisholm）選區的成員，該選區最終由其「港產」黨友廖嬋娥出戰並當選。廖嬋娥9月被質疑跟中共統戰組織「過從甚密」，引起政治爭議，但她否認受中共影響。

陳俊成確認曾被澳洲當局調查，但指那並無意義。《世紀報》指陳俊成在港擁有「德鴻國際投資有限公司」（Prospect Time International Investments）。公司網站提到公司「是中國對外投資、工程總承包、設備銷售及服務的重要載體、窗口和平台」，又指要「積極響應中國『一帶一路』的戰略號召」。

香港公司否認王立強是員工

澳洲《世紀報》和《悉尼先驅晨報》前日（23日）報道，王立強向澳洲情報單位供出在香港從事間諜與滲透活動的中國軍方情報單位高級官員名單，並透露中國如何資助在香港、台灣與澳洲的間諜活動與相關細節。上海公安局靜安分局隨後發表聲明，稱王立強涉及在福建虛構進口汽車投資項目，裁定詐騙罪成，判有期徒刑1年3個月，及後潛逃。王立強昨向《世紀報》否認此說，稱一早預期中國當局會抹黑他。

被王立強指是中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」的香港「中國創新投資有限公司」昨天發表聲明，稱公司主席向心及公司從未參與過任何情報或特務活動，而自稱王立強的人也從來不曾是集團員工。

王立強已向澳洲政府申請政治庇護。澳洲國會情報及安全委員會主席海斯提（Andrew Hastie）昨天表示，澳洲應給予王立強庇護。

（綜合報道）