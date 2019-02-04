全球每天137女性遇害 治本需矯社會文化

拒將男對女暴力合理化

報告依據各國提供的殺人案數據分析，指出2017年全球有8.7萬名女性遭殺害，當中被親屬或伴侶殺害者達5萬，佔58%，其中非洲情况最嚴重，每10萬名女性便有3.1人受害。雖然整體而言殺人案死者中男性人數是女性的4倍，但遭親人殺害者多達八成為女性。

UNODC研究及趨勢分析主管安格拉‧梅（Angela Me）接受美國全國公共廣播電台訪問時指出，調查數字反映女性在家庭暴力中受害的嚴重程度，而許多殺人事件實質並非突發，而是涉及長期暴力，同時任何年齡的女性亦可能成為受害人。例如印度涉及嫁妝爭執的新婚婦女便可能在婚後不久受虐以至因非自然因素死亡，而在非洲、太平洋島嶼及亞洲等地，婦女則可能以涉及巫術等無稽指控而遇害，依靠家人照顧的老婦與寡婦尤其易受害。

安格拉指出社會文化與傳統往往將男性對女性的暴力正常化，即使社區或是司法系統亦未必能向求助的婦女提供保護，難以迅速改變。不過許多國家開始正視此問題，例如最少18個拉美國家已立法打擊針對女性的殺人案，許多國家亦立法保護受家暴的女性，並訓練執法人員提高警覺，同時加強教育，從根本減少男性對女性暴力。

（BBC/NPR）