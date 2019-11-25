巴黎紫色旗海 抗議家暴「國恥」 警被指不作為 調查：令四成遇害女性不獲救

今次遊行是由約70個組織、政黨與工會發起，其中首都巴黎參與人數最多，市中心滿是代表女權運動的紫色旗海。許多示威者高舉印有因性別暴力喪生的親友肖像的標語牌，寫上「施暴者將受苦頭，女性已走上街頭」、「不容再有謀殺」等。里昂、波爾多、斯特拉斯堡等30多個地區亦有民眾響應。

今年逾百法婦女遭伴侶舊愛殺害

當地傳媒估計多達4.9萬人參與巴黎的示威，主辦組織之一「我們所有人」（#NousToutes）則稱巴黎有10萬人參與，形容為「法國史上反對性別暴力的最大規模示威」，認為公眾對問題的覺醒程度急速發展。發言人普拉薩爾（Karine Plassard）稱，不容女性繼續被殺而兇手免受懲處，政府必須履行職責，保障國內所有女性安全。

法國在推動女性平權方面走在全球前列，惟家暴仍是當地最嚴重的社會問題之一。法新社調查指出，法國每年遭家暴影響的女性達22萬人，單在今年已有116名女子遭丈夫、伴侶或前伴侶殺害，平均每3日便有1名女性被現任或前任伴侶殺害，數字在歐洲屬偏高，總統馬克龍曾形容家暴問題是「法國之恥」。

專家：司法政治文化未能保護婦女

法國家暴專家布永（Anne Bouillon）指出，法國婦女面對家暴致死問題與當地司法及政治文化傾向保障犯人多於受害者，亦與男性為主導的社會風氣有關。以求助機制為例，被視為有助減低家暴數字的緊急求助電話在法國僅3000部，而在打擊女性家暴領先歐洲的西班牙則有一萬部。女性申請人身保護令亦有近半因被官認為女性所受威脅並未構成實質危險而被拒，同時涉家暴男性卻可保有子女的探視權，令女性難逃魔掌。

警方亦被指對家暴的投訴反應不力，司法部上周日（17日）公布調查，指出警察接獲家暴女性求助時不作為，令41%遭謀殺女性錯過獲救機會。司法部長貝盧貝（Nicole Belloubet）亦承認，現有制度「未能有效保護婦女」。

助歐盟調查歐洲家暴問題的刑事法專家迪林（Albin Dearing）指出，法國警方常將家暴視作私事、未能及時介入的情况在歐洲特別嚴重。歐洲委員會家暴專家小組上周亦發表報告，指出法國需要更有效的防止家暴措施，為受害人跟其子女提供更佳的保護。

今年9月，法國政府公布一系列應對家暴問題的緊急措施，包括明年起設立1000個庇護所和緊急住所，並調查國內400間警察局了解女性投訴的處理情况，料周一將再公布40項計措施回應。

（綜合報道）