華為建5G 德執政黨促議會參與決定

基民盟（CDU）上周舉行年度會議，有議員提出動議，要求政府盡快就此向聯邦議院提交法案，闡明電訊供應商要展現安全性和可信賴性，才可獲允許參與5G網絡建設。華為一直被指或會成為中國政府存取其他國家通訊基建資料的「後門」，構成安全威脅。

克蘭普—卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）上周四（21日）表示，動議讓他們能夠定義安全標準，然後檢查電訊商有否遵從。德國《圖片報》（Bild）引述基民盟消息報道，動議亦獲多名現任議員兼黨內高層支持。默克爾上周五仍堅持不應一開始就將任何公司排除在外。

Vodafone：暫未見華為安全隱患

該國最大電訊商之一的Vodafone指出，目前不少電訊商正大量使用華為設備，若德國下禁令，將會大幅增加建設5G網絡的成本，還會導致計劃推遲。

（德國之聲/金融時報）