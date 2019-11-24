韓媒揭米芝蓮涉受賄 一星店恥與為伍告侮辱

菜館問建議 被索每年31萬諮詢費

韓國放送電視台（KBS）本月13日獨家偵查報道，在韓國獲米芝蓮三星的La Yeon、Gaon和Bicena等，年付數千萬至數億韓圜給米芝蓮作諮詢費後才獲摘星，質疑兩者是否有關。高級韓國菜館「尹家名家」的負責人也在電台上聲稱，她在首爾版米芝蓮指南出版前曾聯絡一名叫辛格（Ernest Singer）的著名「米芝蓮經紀」請教摘星建議，對方要求每年4萬美元（31.2萬港元）諮詢費及評選時的機票、住宿和逗留開支等，她無答應，迄今其餐廳也沒有獲星。

米芝蓮強烈否認指控，稱指控提及的美國人辛格跟米芝蓮無關。《米芝蓮指南》國際總監普萊內克（Gwendal Poullennec）15日說，該美食指南非常重視公正，與韓國最近報道的事件無關。

米芝蓮：評審公平公正

與此同時，在首爾江南區經營新派意大利餐廳Ristorante Eo的49歲大廚魚閏權（Eo Yun-gwon），15日入稟首爾中央地方檢察廳，控告米芝蓮「侮辱罪」，及多次表明其餐廳不希望獲星。

魚閏權在意大利米蘭學廚藝和曾在高級酒店等工作，2005年開設Ristorante Eo。自從米芝蓮2016年首次推出《2017至2018首爾版指南》，他主理的餐廳便獲一星上榜，從而得到韓國觀光公社和首爾市政府等推介。不過到最新版，其餐廳位次未變。他受訪自稱2017年起就多次通過電郵，要求《米芝蓮指南》把其餐廳除名，因為米芝蓮評選「無明確基準」，「比起得到兩星的地方，我這實力更佳的餐廳卻得較低等級」，質疑評級不公。

批無明確標準要求摘星

魚閏權說：「評審過程似乎並不公道，所以我無法心悅誠服，儘管他們三番四次回覆稱評審公正。我想不公正的《米芝蓮指南》删除我餐廳的名字，因為登榜令我不快。」

（京鄉新聞/Pressian/韓國Bizwire）