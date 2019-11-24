澳洲近年打擊外國干預 矛頭指向中國

屢有涉華醜聞 國會立法反干預

澳洲媒體上周五刊登前安全情報機構總監劉易斯（Duncan Lewis）部分訪問內容，他指控中國透過外國干預手段企圖「接管」澳洲的政治體制，提到間諜行動及干預是暗地進行。總理莫里森試圖淡化其說法，稱執法及情報機關多年來與政府緊密合作，有足夠能力對抗外國干預。

事實上，澳洲近年多次傳出涉及中國影響力的醜聞，令各界開始重視外國干預問題。工黨前參議員鄧參森（Sam Dastyari）2017年因收取華商黃向墨捐款，被指勾結中國，最終辭職，當地政府今年亦拒絕黃向墨的入籍申請。國會去年6月通過兩項反外國干預法案，分別要求游說人士申報有否為其他國家服務，以及大幅加重從事間諜活動的刑罰。

在政界以外，澳洲國立大學6月疑遭中國黑客攻擊，導致約20萬名師生的個人資料外泄。教育部長捷漢本月中曾表示，外國干預大學校園的威脅達至前所未見的水平，當局亦就此向大學公布新指引及成立工作小組等；中國則批評指控純屬「子虛烏有」。

（綜合報道）