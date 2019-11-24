稱綁架李波提心吊膽 收假護照決變節

獲向心信任 安排港間諜工作

王立強生於福建一個中產家庭，父親是共產黨地方官。他畢業於安徽財經大學藝術系，主修油畫，當時可謂充滿愛國情懷。後來他獲大學高層推薦到香港的中國創新投資有限公司工作，2014年移居香港，入職後聽到公司代表與官員談論敏感情報，才得知公司其實主要是為黨和軍服務。不過他當時並不太在意，因為「薪酬高之餘又有為國家服務的感覺」。

他說，2015年初，公司主席兼行政總裁向心邀請他教其妻子龔青畫油畫，他因而獲向心信任，被安排從事情報及政治干預工作的中間人，負責將北京的命令轉達予香港間諜。向心曾向他透露，自己曾是前副總理鄒家華的下屬，後者在80年代協助收集外國軍事技術，他自己1993年到香港進行間諜工作，主要職責是「購買其他國家的武器，並從中竊取美國情報」，又指武器會被運到香港。

派台干預大選 憂被逮家庭崩潰

王立強說，綁架李波一役令他開始提心吊膽，畫畫成為唯一寄託。在澳洲讀書的妻子Mia在2017年初告訴他懷孕的消息後，他開始思考該如何跟孩子說明其工作及未來生活。去年干預台灣選舉的工作「成功」，令他獲委派干預當地明年的總統大選，但他憂慮會被台灣捉拿，到時家庭就會崩潰。他表示，自己和太太的家人都是共產黨員，現在很擔心他們會受報復。

見港局勢思想變 盼發聲添力

在澳洲等待與情報人員會面期間，他不斷搬屋及使用反監控設備。眼看香港局勢持續升溫，他的世界觀開始改變，「中國看待生命及世界的方式無法創造出色的人才，因為那是極權、獨裁」。他期望自己發聲能為港台兩地的民主人權鬥爭帶來力量，同時深知以一人之力對抗中國政府及其龐大情報網有如螞蟻鬥大象，只盼未來兒子能理解他為何站出來。

（時代報）