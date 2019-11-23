家屬未繳費 嬰屍遭扣留 印尼群眾圍醫院奪遺體

男嬰阿利夫（Alif）在M Djamil醫院接受手術失敗，周二早上離世，但院方要求男嬰家人付清費用才可帶走男嬰遺體。由於伊斯蘭教傳統是人去世後要盡快下葬，事件觸發大批的士司機包圍醫院，包括男嬰的叔叔，他們當日下午強行從停屍間帶走男嬰遺體。其中一名電單車的士司機表示，該家庭因未能繳清2500萬印尼盾（約1.39萬港元）帳單，遂採取「人道行動」。

院方道歉稱誤會 事件再惹對醫保關注

印尼的醫院和診所過去亦發生多宗「禁錮」新生嬰兒，直至家人付清帳單才放行的個案。該國雖然早前推出全民醫療保健計劃，但計劃備受資金問題困擾，不少貧困家庭亦未有參與。嬰兒母親德維（Dewi Surya）稱，阿利夫在登記醫保期間生病，未能趕及受保。

涉事醫院其後就事件道歉，稱不會再有同類事件發生，總監尤西萬（Yusirwan Yusuf）稱今次事件出於誤會，指該家庭提出投訴時才留意到他們的財政狀况，有關費用現已由醫院董事會負責。惟他亦批評大批司機包圍醫院的做法鹵莽和危險，因為萬一死者患有傳染病，搶屍或會令病情擴散；司機一方後來亦有代表就事件致歉。

（BBC）