日韓軍情協定有條件下延期 傳美大力施壓促成 韓：隨時可中止

韓願暫不就日方出口管制興訟

日本自7月提出對韓實施半導體材料等出口管制，並把韓國剔出出口優惠國「白名單」，韓國8月底決定在GSOMIA於11月23日零時屆滿後不續約以作報復。共同社報道，兩國政府為避免GSOMIA失效而在幕後持續展開談判。韓國青瓦台國家安全室官員昨日傍晚6時宣布，在「無論何時均可以中止有關協定效力的前提」下，「有條件」維持GSOMIA。同時，韓日繼續展開兩國出口相關政策對話期間，韓國不會就日本管制出口的3個類目，向世界貿易組織提出訴訟。日本表示答應繼續貿易出口談判，但立場不變。

日：續貿易談判 立場不變

若GSOMIA中止，不僅影響日本迅速獲取朝鮮軍事動向情報，且將添增美國維繫與日韓安保聯盟的壓力及可能加劇美韓不和。2016年達成每年自動續期的GSOMIA，原為美國鞏固韓日聯盟的象徵，也確立了日韓自行對應中國、朝鮮等威脅的合作能力。《朝日新聞》指韓方改變主意，反映了華府在最後一刻施加了強大壓力。路透社等也點出，美國近期為挽回這協定而頻向韓日施壓。

蓬佩奧致電韓外長斡旋

美國參議院周四（21日）通過決議案重申GSOMIA的重要性，呼籲日韓重建互信關係，並稱中止GSOMIA會直接損害美國國家安全。」五角大樓公開警告，協定失效會增加駐守日韓兩國約8萬美軍的「風險」。美國繼上周由參謀長聯席會議主席米萊與日本首相安倍晉三論議GSOMIA，派國防部長埃斯珀訪韓直指韓日摩擦徒使中朝得益，國務卿蓬佩奧周四（21日）也致電韓國外長康京和強調GSOMIA的重要，而國務院東亞暨太平洋事務局助理國務卿史達偉同日則與日本外務省官員開會，分頭挽救協定。

華盛頓斯廷森中心的日本項目主任辰巳由紀說：「在面對地區安全挑戰時，美國需要日本與韓國在同一陣線。日韓關係破裂或多或少使美國聯絡網絡健全顯得極之困難，即使不是不可能。」

日韓正受特朗普政府提出的貿易與駐軍費用壓力，中國則正改善與該兩個美國盟友的關係，其中國務院總理李克強計劃下月在成都與安倍晉三、文在寅舉行三方峰會。

（朝日新聞/彭博社/韓聯社）