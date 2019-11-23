手續繁複政治門檻高 財富稅難成事

OECD指難阻避稅逃稅

此前沃倫提出向資產超過5000萬美元（約3.9億港元）的富豪徵稅2%，而超過10億美元的資產再額外徵稅6%；桑德斯亦提出由資產3200萬美元以上者由1%開始逐步提升稅率，至身家逾100億美元者徵稅率將為8%。即使較中立的拜登亦表明不抗拒徵收財富稅，其支持者、民主黨眾議員博伊爾（Brendan Boyle）透露正撰寫財富稅建議，擬在眾院提出，反映財富稅的理念在民主黨內獲廣泛支持。

經濟合作與發展組織（OECD）指出，財富稅有助鼓勵富裕階層將資產投入於帶來更多收益處，例如投資初創企業等，而非購入不會產生回報、只能被徵稅的豪宅等資產，有助推動經濟發展。惟實施財富稅的成員國已由1990年的12個大減至2017年的4個。報告指出，徵收財富稅的行政成本昂貴，例如核實資產等過程冗長和欠效率，徵得稅款往往不多，即使民間財富增長，但稅收卻往往未見增加，反映有大量避稅逃稅的情况，未能達到重新分配財富的目標。

《金融時報》亦指出，立法徵稅政治門檻甚高。美國共和黨向來傾向支持富裕階層，即使沃倫等主張財富稅的參選人入主白宮，亦需民主黨控制國會兩院，才可望順利立法，同時亦可能面對法律挑戰，在目前保守派控制的最高法院中難以過關。

（金融時報）