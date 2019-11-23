世局解碼：彭博加入總統戰 突顯美貧富矛盾 被視商界「救命草」 抗民主黨「仇富」風

最窮六成人僅佔全國財富2.1％

美國加州大學柏克萊分校經濟學家楚克曼（Gabriel Zucman）指出，美國貧富不均程度已重回1920年代水平，最富有的400名美國人所控制的財富，已超過全國最窮60%所擁有的財富；最窮的60%人口擁有的全國財富比例，由1987年的5.7%跌至2014年的2.1%。以沃倫與桑德斯為首的民主黨左翼大打民粹牌，對富豪不友善的口氣有增無減，其中facebook創辦人朱克伯格及微軟創辦人蓋茨等富商均被狠批。

沃倫桑德斯倡徵富豪稅援基層

沃倫和桑德斯亦積極推動財富再分配政策，有組織估計，沃倫提出的財富稅政策未來10年將徵收近3萬億美元（約23.4萬億港元），足以支付兒童醫療保健、讓公立大學免學費，以免除學生債務。惟有關政策激起富豪反彈。《華盛頓郵報》統計，至少有16名億萬富豪近月警告民主黨的民粹主義者禍害，尤其關注「財富稅」將損害經濟發展動力，妨礙慈善事業與科研；亦有不少人對民主黨現有參選人的「仇富」情緒可能會斷送阻止總統特朗普連任的機會，顯得憂心忡忡。

16富豪開腔 促勿打「仇富」民粹牌

就在此時，彭博參選的消息被商界視為「救命草」，他亦憑出任紐約市長期間力推槍管、對抗氣候變化等政績，成為解決現有管治難題的務實「解藥」。77歲的彭博本月8日起接連報名參加阿拉巴馬州、阿肯色州及得州的民主黨總統初選，至周四（21日）更向聯邦選舉委員會提交文件，登記設立競選團隊「彭博2020」。雖然此登記並非等同正式參選，但不少富商已表態支持，例如美國私募基金巨擘黑石聯合創辦人兼行政總裁蘇世民（Stephen Schwarzman），就認為彭博能夠「以邏輯與理性」打擊提出不合理經濟政策的對手。

彭博的顧問沃爾夫森（Howard Wolfson）接受《華郵》訪問時，否認彭博是因為考慮財富稅等政策的影響而有意競逐，而是認為現有參選人難敵特朗普，「他不擔心一旦沃倫勝出會如何，他擔心特朗普勝出會怎樣」。

商界紛支持 分析料削拜登選情

不過，民主黨左翼與科企、財金界精英之間的敵對形勢，卻因彭博加入戰團推至高峰。沃倫在Twitter以其團隊設計的財富稅計算機之網站連結「歡迎」彭博提交初選文件，又引用新聞網站Vox指亞馬遜老闆、全球第二富豪貝索斯（Jeff Bezos）數月前已促彭博參選的報道諷稱：「一名億萬富翁呼籲另一名億萬富翁參選總統——我震驚了！」桑德斯更在艾奧瓦州的競選活動中向彭博及其他富人聲言「你們無法買下這場選舉」。民主黨策略師沙因科普夫（Hank Sheinkopf）直言，華爾街中人的關注與民主黨初選無關，「誰會想要黨內的億萬富翁獲得提名？」

紐約大學歷史學家納夫塔利（Timothy Naftali）認為，過去總統選舉雖然也會涉及階級鬥爭，但很少會像今次般只集中攻擊社會中的一小撮人，財富與貧富不公已成2020年大選的頭號議題，「我們正就美國的億萬富豪展開全國性的政治對話，這是有史以來第一次，因為許多人注意到財富和機會的巨大差異」。

RealClearPolitics最新民調顯示，彭博民望約2.3%，遠低於領先的前副總統拜登的29.8%。民調機構Morning Consult本月10日公布反對彭博任總統的民主黨人多達25%，為所有參選人中最高。不過不少分析認為，彭博正式參選後將削弱同屬中間派的拜登選情。

明報記者