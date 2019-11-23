世局解碼：彭博加入總統戰 突顯美貧富矛盾 被視商界「救命草」 抗民主黨「仇富」風

【明報專訊】美國億萬富豪、紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）周四（21日）向聯邦選舉委員會提交文件，申報將以民主黨人身分參加2020年美國總統大選，成外界焦點，有輿論認為彭博參選與民主黨近期「仇富」情緒愈益高漲有關。面對美國貧富懸殊日益加劇，立場左傾的民主黨總統參選人沃倫及桑德斯均主張向億萬富豪徵收財富稅，甚至主張美國「不應有億萬富豪」，惹來富豪恐慌。有分析認為，隨着彭博可能加入戰團，貧富矛盾將左右大選結果。
最窮六成人僅佔全國財富2.1％
美國加州大學柏克萊分校經濟學家楚克曼（Gabriel Zucman）指出，美國貧富不均程度已重回1920年代水平，最富有的400名美國人所控制的財富，已超過全國最窮60%所擁有的財富；最窮的60%人口擁有的全國財富比例，由1987年的5.7%跌至2014年的2.1%。以沃倫與桑德斯為首的民主黨左翼大打民粹牌，對富豪不友善的口氣有增無減，其中facebook創辦人朱克伯格及微軟創辦人蓋茨等富商均被狠批。
沃倫桑德斯倡徵富豪稅援基層
沃倫和桑德斯亦積極推動財富再分配政策，有組織估計，沃倫提出的財富稅政策未來10年將徵收近3萬億美元（約23.4萬億港元），足以支付兒童醫療保健、讓公立大學免學費，以免除學生債務。惟有關政策激起富豪反彈。《華盛頓郵報》統計，至少有16名億萬富豪近月警告民主黨的民粹主義者禍害，尤其關注「財富稅」將損害經濟發展動力，妨礙慈善事業與科研；亦有不少人對民主黨現有參選人的「仇富」情緒可能會斷送阻止總統特朗普連任的機會，顯得憂心忡忡。
16富豪開腔 促勿打「仇富」民粹牌
就在此時，彭博參選的消息被商界視為「救命草」，他亦憑出任紐約市長期間力推槍管、對抗氣候變化等政績，成為解決現有管治難題的務實「解藥」。77歲的彭博本月8日起接連報名參加阿拉巴馬州、阿肯色州及得州的民主黨總統初選，至周四（21日）更向聯邦選舉委員會提交文件，登記設立競選團隊「彭博2020」。雖然此登記並非等同正式參選，但不少富商已表態支持，例如美國私募基金巨擘黑石聯合創辦人兼行政總裁蘇世民（Stephen Schwarzman），就認為彭博能夠「以邏輯與理性」打擊提出不合理經濟政策的對手。
彭博的顧問沃爾夫森（Howard Wolfson）接受《華郵》訪問時，否認彭博是因為考慮財富稅等政策的影響而有意競逐，而是認為現有參選人難敵特朗普，「他不擔心一旦沃倫勝出會如何，他擔心特朗普勝出會怎樣」。
商界紛支持 分析料削拜登選情
不過，民主黨左翼與科企、財金界精英之間的敵對形勢，卻因彭博加入戰團推至高峰。沃倫在Twitter以其團隊設計的財富稅計算機之網站連結「歡迎」彭博提交初選文件，又引用新聞網站Vox指亞馬遜老闆、全球第二富豪貝索斯（Jeff Bezos）數月前已促彭博參選的報道諷稱：「一名億萬富翁呼籲另一名億萬富翁參選總統——我震驚了！」桑德斯更在艾奧瓦州的競選活動中向彭博及其他富人聲言「你們無法買下這場選舉」。民主黨策略師沙因科普夫（Hank Sheinkopf）直言，華爾街中人的關注與民主黨初選無關，「誰會想要黨內的億萬富翁獲得提名？」
紐約大學歷史學家納夫塔利（Timothy Naftali）認為，過去總統選舉雖然也會涉及階級鬥爭，但很少會像今次般只集中攻擊社會中的一小撮人，財富與貧富不公已成2020年大選的頭號議題，「我們正就美國的億萬富豪展開全國性的政治對話，這是有史以來第一次，因為許多人注意到財富和機會的巨大差異」。
RealClearPolitics最新民調顯示，彭博民望約2.3%，遠低於領先的前副總統拜登的29.8%。民調機構Morning Consult本月10日公布反對彭博任總統的民主黨人多達25%，為所有參選人中最高。不過不少分析認為，彭博正式參選後將削弱同屬中間派的拜登選情。
明報記者
相關字詞﹕貧富差距 貧富懸殊 2020美國總統大選 仇富 民主黨總統選舉初選 桑德斯 沃倫 彭博 世局解碼 美國總統大選