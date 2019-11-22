陰道網片副作用 強生子公司澳洲敗訴

【明報專訊】澳洲逾千名女性集體控告跨國大藥廠強生（Johnson & Johnson）的子公司Ethicon，她們稱利用該公司的陰道植入網片（圖），治療骨盆器官脫垂或應力性尿失禁等常見的產後問題，惟事後出現多種後遺症，包括嚴重痛症及無法性交等。澳洲法院周四（21日）裁定她們勝訴，為其他地區的同類官司定立標誌先例。
多併發症難移除 「如刀刃在陰道」
今次案件的原告人包括1350名女性，不少個案植入人工陰道網片後，網片在體內腐蝕，引致感染及多種併發症，而且幾乎不可能完全移除。她們因而遭受嚴重而長期的痛苦，有人在庭上形容痛得「連呼吸都有困難」、「猶如有刀刃在陰道中」等。
法官卡茨曼（Anna Katzmann）指出，涉事公司雖知道產品或引致嚴重併發症，但因為看準產品商機，於是在未有進行足夠臨牀試驗的情况下，貿然在澳洲市場推出產品。該公司亦被指控在醫生之間作不當營銷，避談其潛在風險。原告人之一的戴維斯（Julie Davis）批評涉事公司視女性猶如「實驗的白老鼠」。
Ethicon表示正研究法院決定，會考慮提出上訴。目前美國、加拿大及歐洲等地區亦有同類集體訴訟，強生上月同意支付逾1.1億美元（約8.6億港元），在美國41州及華盛頓作和解。