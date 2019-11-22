陰道網片副作用 強生子公司澳洲敗訴

多併發症難移除 「如刀刃在陰道」

今次案件的原告人包括1350名女性，不少個案植入人工陰道網片後，網片在體內腐蝕，引致感染及多種併發症，而且幾乎不可能完全移除。她們因而遭受嚴重而長期的痛苦，有人在庭上形容痛得「連呼吸都有困難」、「猶如有刀刃在陰道中」等。

法官卡茨曼（Anna Katzmann）指出，涉事公司雖知道產品或引致嚴重併發症，但因為看準產品商機，於是在未有進行足夠臨牀試驗的情况下，貿然在澳洲市場推出產品。該公司亦被指控在醫生之間作不當營銷，避談其潛在風險。原告人之一的戴維斯（Julie Davis）批評涉事公司視女性猶如「實驗的白老鼠」。

Ethicon表示正研究法院決定，會考慮提出上訴。目前美國、加拿大及歐洲等地區亦有同類集體訴訟，強生上月同意支付逾1.1億美元（約8.6億港元），在美國41州及華盛頓作和解。

（衛報）