緬甸涉滅絕羅興亞人 素姬率團赴海牙抗辯

緬甸軍隊在2017年報復羅興亞民兵攻擊哨站後，被指在當地大規模強姦、殺戮及放火燒屋，逾73萬名羅興亞穆斯林被迫逃到鄰國孟加拉。西非國家岡比亞日前代表伊斯蘭合作組織（OIC）入稟國際法院，控告緬甸政府針對羅興亞人的種族滅絕行為違反1948年聯合國《防止及懲治危害種族罪公約》，法院將於下月10至12日舉行公開聽證會。國際法院於1946年開始運作，專門處理主權國家政府間的民事訴訟。

緬甸一直強烈否認違反人權的指控，國務資政辦公室周三在facebook表示已聘請著名國際律師團隊，就岡比亞提出的訴訟辯護。聲明只稱指控「有關若開邦的流離失所者」，未有明言涉及種族滅絕。

岡比亞代表伊斯蘭合作組織入稟

昂山素姬領導的執政全國民主聯盟（NLD）發言人則表示：「外界指摘昂山素姬沒有為侵犯人權發聲，她決定親自面對訴訟。」

岡比亞向國際法院興訟數天後，有羅興亞難民聯同阿根廷人權組織引用「普遍管轄權」入稟阿根廷法院，要求對昂山素姬及軍方高層等實施刑事制裁。國際刑事法院（ICC）上周四亦批准就針對身在孟加拉的羅興亞人的罪行展開全面調查。

（紐約時報/路透社）