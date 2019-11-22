緬甸涉滅絕羅興亞人 素姬率團赴海牙抗辯

【明報專訊】緬甸政府周三（20日）宣布，國務資政昂山素姬將以外長身分，率領法律團隊前往海牙的聯合國轄下國際法院（ICJ），就緬甸對若開邦羅興亞少數族裔作種族滅絕的訴訟抗辯，以「捍衛緬甸國家利益」。緬甸目前因羅興亞危機在世界各地法院面臨多宗訴訟，包括追究昂山素姬的個人刑事責任。
緬甸軍隊在2017年報復羅興亞民兵攻擊哨站後，被指在當地大規模強姦、殺戮及放火燒屋，逾73萬名羅興亞穆斯林被迫逃到鄰國孟加拉。西非國家岡比亞日前代表伊斯蘭合作組織（OIC）入稟國際法院，控告緬甸政府針對羅興亞人的種族滅絕行為違反1948年聯合國《防止及懲治危害種族罪公約》，法院將於下月10至12日舉行公開聽證會。國際法院於1946年開始運作，專門處理主權國家政府間的民事訴訟。
緬甸一直強烈否認違反人權的指控，國務資政辦公室周三在facebook表示已聘請著名國際律師團隊，就岡比亞提出的訴訟辯護。聲明只稱指控「有關若開邦的流離失所者」，未有明言涉及種族滅絕。
岡比亞代表伊斯蘭合作組織入稟
昂山素姬領導的執政全國民主聯盟（NLD）發言人則表示：「外界指摘昂山素姬沒有為侵犯人權發聲，她決定親自面對訴訟。」
岡比亞向國際法院興訟數天後，有羅興亞難民聯同阿根廷人權組織引用「普遍管轄權」入稟阿根廷法院，要求對昂山素姬及軍方高層等實施刑事制裁。國際刑事法院（ICC）上周四亦批准就針對身在孟加拉的羅興亞人的罪行展開全面調查。