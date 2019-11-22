咫尺地球：「鄧炳強效應」：《香港人權與民主法案》火速通過的背後 ／文：沈旭暉

港版天安門聯想 觸動美政客神經

形勢急轉直下，相信有幾個關鍵。首先，自然是香港這邊的形勢同樣急轉直下，這不少朋友都理解，但不一定明白背後在美國應如何操作。對一般美國政客、美國人而言，香港議題尚未「入屋」，必須使用他們不假思索就能明白的analogy，才能游說事半功倍。特朗普月前受訪前曾表示，不容許香港出現「天安門式下場，並會在中美貿易戰涵蓋香港議題，反映把香港場景聯繫到六四這個美國集體回憶，才會令議員、總統感到事態嚴重。

中大、理大圍城，特別是中大校園戰火的震撼畫像，立刻被網民拿來和天安門相提並論，是為「Twitter民間外交」；當時我剛巧在華府，這種千鈞一髮的氣氛，在美國政壇完全感受到。結果，講求利益的美國政客，感到了理想和現實的交接，擔心一旦真的出現「港版天安門」，而他們日後被證明是在背後拖延法案，這足以成為國內政敵攻擊的口實。魯比奧參議員利用這時機，說服了一直暗中拖延法案討論的參議院多數黨領袖麥康奈爾，鎮住了大概六、七名被認為最有可能向中國利益屈服的參議員，造就了戲劇性的Hotline一致通過。除了魯比奧，負責指揮兩大圍城之役的「新一哥」鄧炳強自以為立下「大功」，其實，卻是法案通過的另一大功臣。

特朗普此刻正面臨彈劾，本來這會令議員對香港法案的興趣減弱，眾議院議長佩洛西也一度被同僚勸說，應該集中精神彈劾總統，不妨對香港問題暫緩一下處理。但正正是這種內部權鬥，製造了一種氣氛，就是特朗普假如為了達成中美貿易協議而過度退讓，很可能被懷疑存在利益輸送，製造另一個「烏克蘭門」。

指亂責在北京 美態度一錘定音

共和黨的魯比奧、民主黨的佩洛西作為推動香港法案的兩大推手，都明白這一點，並以此向各自的黨友，宣傳快速通過議案的好處。到了特朗普這一關，假如他真的拒絕簽署，除了屈服於北京壓力，找不到任何其他解釋理由，屆時只會聯繫到他「勾結外部勢力」的彈劾案。中國七大機關半日內連環發炮，攻擊參議院通過法案，只會令特朗普更難否決。

經此一役，美國朝野半推半就，終於統一口徑，包括麥康奈爾在內的所有人，幾乎一致研判香港此刻亂象的Root Cause，在於北京破壞「一國兩制」，而不在於抗爭者使用的方式。這論述，在香港明白事理的人眼中是Common Sense，但在中國官媒全力啟動下，歪理畢竟困惑了一些人；美方的態度，對全球認清楚運動本質，有一錘定音的功效。由於美國國內存在複雜的利益集團、板塊計算、中國游說小組，「一致定性」比法案通過本身更難達到，而現在卻達到了。假如沒有香港特區政府的神助攻，這根本不可能出現，正是「禍兮福之所倚」。

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）