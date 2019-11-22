以色列起訴內塔尼亞胡涉貪

【明報專訊】以色列現任總理內塔尼亞胡及其對手甘茨相繼嘗試籌組新政府失敗後，總統里夫林周四（21日）要求國會指定新的人選以籌組政府，否則以色列將需要史無前例地在一年內第三度舉行大選。不過，以色列司法部長曼德爾卜利特（Avichai Mandelblit）昨宣布落案起訴內塔尼亞胡賄賂、違反信託和欺詐，讓後者的未來政治生涯蒙上不明朗因素。內塔尼亞胡被指懷疑從億萬富翁朋友收受價值數十萬美元香檳和雪茄、向報章出版商提供貿易優惠，以及利用影響力協助富有的電訊巨頭換取熱門新聞網站的有利報道。他一直否認指控。
法律規定國會議員可於21天內，提名全體120席當中的任何人嘗試籌組政府，包括早前失敗的內塔尼亞胡和甘茨。若最終依然無法組成政府，就需在90天內舉行大選。該國在9月舉行半年內第二次大選時，內塔尼亞胡及甘茨各自所屬的政黨獲得的議席不相伯仲，前者率先獲總統授權嘗試在4周內籌組政府，他失敗後改由後者接手，惟仍未能在周三的期限前組成政府。有分析認為，在新限期內出現能成功組成政府的人選可能性不大。
不過，以色列檢控部門昨日決定就貪污控罪起訴內塔尼亞胡，令其未來政治生涯蒙上陰霾。
（路透社）
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