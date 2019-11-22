以色列起訴內塔尼亞胡涉貪

法律規定國會議員可於21天內，提名全體120席當中的任何人嘗試籌組政府，包括早前失敗的內塔尼亞胡和甘茨。若最終依然無法組成政府，就需在90天內舉行大選。該國在9月舉行半年內第二次大選時，內塔尼亞胡及甘茨各自所屬的政黨獲得的議席不相伯仲，前者率先獲總統授權嘗試在4周內籌組政府，他失敗後改由後者接手，惟仍未能在周三的期限前組成政府。有分析認為，在新限期內出現能成功組成政府的人選可能性不大。

不過，以色列檢控部門昨日決定就貪污控罪起訴內塔尼亞胡，令其未來政治生涯蒙上陰霾。

（路透社）