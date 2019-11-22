憂華遙距關電網 菲國會擬調查

國家電網公司 華企掌四成股份

近年不少國家來自中國的投資急升，而中國自2009年起擁有菲國部分國家電網，有參議員質疑中國的「霸權野心」會否對菲國構成國安威脅。

英國廣播公司（BBC）報道，中國的國家電網公司掌握了菲律賓國家電網公司（NGCP）40%股份，後者負責營運菲國唯一供電網絡，至於TransCo則是電網的擁有者；該電網從北部的呂宋島往南供電至棉蘭老島。

參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）質問菲國電網會否被人遙距關閉，馬蒂巴格的回覆稱：「考慮到目前電訊及軟件方面的技術進步，的確有此可能性。」

漢迪夫洛斯續質問有關指僅外國工程師可排除故障問題，亦因在中國南京裝設的一個系統，NGCP的輸電網絡實際上由外國控制的報道。參議院能源委員會主席張僑偉（Sherwin Gatchalian）表示輸電網絡由菲律賓控制，又稱在NGCP私有化時已採取數項保障措施，總統在部分情况包括戰爭、叛亂和災難等，有權宣布接管電網和可在24至48小時內恢復供電。

（BBC/菲律賓星報）