分析：證供隱晦 未及水門案殺傷力

「水門案」涉及時任總統尼克遜政府涉竊聽民主黨全國委員會，並阻礙調查。迪安1973年以前白宮律師的身分就「水門案」作供，描述尼克遜多次商討如何隱瞞醜聞，被視為導致尼克遜翌年遭彈劾並自己辭職的關鍵。惟相較之下，桑德蘭的供辭雖牽涉特朗普與多名高層官員，但對許多具體情節僅稱無法記起或有所保留。例如桑德蘭述及特朗普曾表明希望他和其他官員協助向烏克蘭施壓，以獲得政治幫助，但他承認特朗普從未明言扣起向烏克蘭軍援的決定，是否與要求該國公開宣布調查拜登父子有關，兩者之間的關係只是其個人推測。

關鍵說辭成共和黨反擊「救命稻草」

桑德蘭部分證供亦被共和黨人視作為特朗普辯護的救命稻草，其中9月9日桑德蘭問及特朗普想從烏克蘭得到什麼，特朗普回應：「我什麼都不想要，我不想要交換條件。」《紐時》指出，雖然民主黨認為對話是在白宮得悉有人就「烏克蘭門」舉報後進行，意味無論交換條件的說法是否屬實，特朗普都有理由予以否認，共和黨卻可能於電視及社交媒體上不斷重複這句說話以否認針對特朗普的指控。

（紐約時報）