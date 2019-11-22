特朗普施壓烏克蘭 證人爆高層全知情

特朗普在7月25日跟烏克蘭總統澤連斯基通電話時提出調查拜登父子，其後遭爆料人投訴而促成今次彈劾調查公開聽證會。作為關鍵證人的桑德蘭（Gordon Sondland）周三作證指出，早在7月19日發電郵予國務卿蓬佩奧、白宮署理幕僚長馬爾瓦尼和能源部長佩里及其他高級官員，表示澤連斯基準備好向特朗普保證，他將會展開全面透明調查。桑德蘭就這封早於美烏元首通話前發出的電郵表示：「所有圈內人都知情，沒有秘密。」

又稱特朗普從無提交換條件

桑德蘭又稱在8月22日電郵予蓬佩奧，提及有關他如何促使澤連斯基承諾展開調查，認為這是令烏克蘭獲軍事援助，以及美烏元首會面的條件；後來他又在一個會議向彭斯表示，關注到美軍延遲給予烏克蘭援助，跟調查問題綑綁在一起。桑德蘭憶述彭斯點頭但沒回應。其證辭顯示出得悉向烏克蘭施壓一事的高官人數較之前所知都多。

惟桑德蘭又指出，9月9日特朗普向他表示對烏克蘭的要求不存在交換條件，但指澤連斯基應做正確的事。桑德蘭承認，特朗普從未指援助烏克蘭是以基輔宣布調查2016年大選和烏克蘭企業Burisma為作為條件。桑德蘭提及的2016年大選，是指有陰謀論稱干預大選的其實是烏克蘭而非俄羅斯。

另一證人駁斥共和黨人軍援說辭

在周三作證的亦包括政治事務國務次卿黑爾（David Hale）及副助理國防部長庫珀（Laura Cooper）。庫珀作證時提到烏克蘭官員可能早在7月25日，知道美國扣起軍事援助。部分共和黨人為特朗普辯護時，希望把白宮扣住軍援決策的影響降到最小。軍援9月11日放行，而共和黨人說，烏克蘭是在放行前兩周，才得知軍援被扣一事。庫珀的證供無疑削弱了共和黨內的辯辭可信度。

白宮發言人格里沙姆稱桑德蘭重申，供辭顯示特朗普從沒說把訪問白宮及援助烏克蘭，跟獲得澤連斯基公開聲明一事綑綁在一起。特朗普周三亦回應指控，他在白宮向傳媒重複9月與桑德蘭的對話重點：「我沒有要求任何事……我不要利益交換。告訴澤連斯基，總統澤連斯基去做正確的事。」他另外在Twitter亦貼文指獵巫行動現在必須停止，稱對國家帶來傷害。

（路透社/法新社）