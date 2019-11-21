科技新知：蓋茨有份投資初創 研「太陽能烤爐」助減排

聚光太陽能熱發電 產逾1000℃高溫

Heliogen的技術核心是「聚光太陽能熱發電」（CST，concentrated solar thermal）系統，由一系統用電腦控制轉動方向的定日鏡，和旁邊塔上負責接收聚集起來的太陽光的接收器組成。其系統能以低成本達至非常高的光學準確度，從而產生約1500℃高溫；整個系統就像一個能產生相當於約四分之一太陽表面溫度的「太陽能烤爐」。這些定日鏡的面積約1.5平方米，較傳統的20至150平方米小得多，光學上亦較有優勢，因大面積的鏡會受到像差影響，當太陽跟鏡子並非完全對齊時會令光線扭曲，降低效能。

可供應製水泥鋼鐵 取代化石燃料

與目前已有的「聚光太陽能熱發電」應用相比，Heliogen特別之處在於能達到應用於水泥、鋼鐵這類工業的高溫需求。目前水泥製造業就佔全球約7％的二氧化碳排放量。Heliogen的贊助者之一、《洛杉磯時報》老闆黃馨祥對於新技術的減排效果滿懷信心。另外，Heliogen指系統所產生的熱能最終更可用於分解水分變成氫氣，再轉變成貨車或飛機所用的燃料。

（CNN/Heliogen）