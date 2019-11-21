駐歐大使爆炸性作供：特朗普指示施壓烏克蘭

特朗普被指在今年7月25日與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，要求對方調查可能參加明年總統大選的民主黨籍前副總統拜登。此舉若屬實，特朗普涉嫌濫權。

公開聽證會踏入第2星期，據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）從桑德蘭代表律師取得作證開首聲明文件，桑德蘭指特朗普的私人律師朱利亞尼要求就澤連斯基訪問白宮尋求交換條件：「朱利亞尼要求烏克蘭發公開聲明宣布調查2016年美國大選，和拜登兒子亨特曾擔任董事的烏國天然氣公司Burisma。」桑德蘭其後作證指對特朗普而言，烏克蘭宣布調查較真正着手調查更重要。《衛報》認為，這顯示特朗普並非關心烏克蘭是否打擊貪污，而是對於在電視辯論上能夠打敗民主黨總統參選人對手拜登的時刻更感興趣。

特朗普打探烏總統對查拜登立場

桑德蘭稱他與官員提出安排美烏元首通話和澤連斯基訪問白宮，特朗普後來指示他們跟朱利亞尼溝通。桑德蘭強調他們不願跟後者合作，指國務院官員都認同烏國事宜應是他們的責任，但特朗普的指示意味他們要麼放棄早前安排元首通話及訪問白宮的努力，要麼就跟朱利亞尼溝通。桑德蘭稱，由於後者是唯一有建設性的道路，因而選擇接受。他又表示，國務卿蓬佩奧「全力支持」向烏施壓。他稱，7月26日他在基輔一間餐廳午餐時致電特朗普，對方問及澤連斯基會否展開調查，他當時向特朗普保證，澤連斯基會言聽計從。

陸軍中校作供 被質疑忠誠度

國會周二另一場聽證會則包括國家安全委員會（NSC）烏克蘭專家、陸軍中校溫德曼（Alexander Vindman）和副總統彭斯的外交政策顧問威廉姆斯（Jennifer Williams）。溫德曼在彈劾調查聽證會中表示，特朗普要烏克蘭調查美國內部政敵，是不恰當的要求。

溫德曼作供後被共和黨議員質疑他的忠誠度。溫德曼3歲時，全家離開蘇聯落腳美國。白宮社交媒體主任兼總統助理史卡維諾（Dan Scavino）在Twitter發文表示，烏克蘭政府曾三度邀請溫德曼擔任防長。這確有其事，但溫德曼說，身為忠誠的美國人，他不考慮去任職，還說這很「滑稽」。

另外，眾院情報委員會副主席、共和黨的努湼斯周三宣布共和黨已要求傳召拜登兒子亨特，及其投訴促成彈劾調查的爆料人作證。

（綜合報道）