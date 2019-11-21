咫尺地球：鄭文傑案與中英關係：「銅鑼灣書店2.0」，只有更恐怖 /文：沈旭暉

銅鑼灣書店案發生時，我也曾寫過評論，但由於有距離感，坦白說，只是不痛不癢的評價一下瑞典外交政策，和今天的感覺，完全不同。一來經過過去六個月，全體香港人早已覺醒，見山不是山，不可能再自欺欺人；二來，Simon是認識的朋友，一位國際關係畢業生。雖然他在英國領事館工作，但並沒有英國護照，只是特區護照和BNO持有人，從小到大嚮往國際關係研究，先走到台大讀國關本科，再到英國LSE讀碩士，這樣的背景，和我身邊無數品學兼優、滿腔理想、而不失傻氣的香港朋友、學生，毫無分別。他出事時，他的親友曾找我們幫忙，到最後發現是這麼回事，那種震撼，至今未能消化：這種事，真的可以發生在任何人身上。

港人覺醒 難再自欺欺人

在國際關係，大使館、領事館的本地僱員，常有成為condom的風險，例如十年前，英國駐伊朗大使館的本地僱員就被當地政府拘捕。但鄭文傑案的關鍵，除了他在英國領事館的底層員工身分，還有其他要素：他有朋友從內地來港參加「反送中」遊行，他本人也曾參加遊行，結果被迫招認「英國付錢策劃反送中以外，還被逼供所謂「內地反動網絡」和「香港反動網絡」成員名單。究竟香港人此刻還有多少私隱，人面識別、信用評級、大數據這一套是否已經存在，想也不敢想。

「送中」操作恐成「風土病」

假如香港人在任何地方遇上這類事情，特區政府還可以出頭，但當事發地點在內地，特區政府的line to take，可想而知。曾聯繫過政府內的朋友協助，他苦笑，我想想也是，易地而處，能做什麼？鄭文傑到了香港管治的西九閘口前，被「請」回內地，應是一地兩檢通過後首宗這類案例。他在訪問中透露，被逼供期間，有操純正港式廣東話的警察出現，也遇到其他香港年輕人被囚，不知道他們是在內地被拘留，還是從香港直接「送中」。

言猶在耳，身邊一位朋友被香港警察拘捕超過48小時而未有音信，徵兆相當不妙，家人看見鄭文傑案，更憂心忡忡，擔心這種操作已成風土病。假如中國政府不能對港人人權作出保障，鄭文傑作為BNO持有人，英國有道義和法律責任提供全方位保護。檢討BNO持有人應有權益，也不能再逃避了。

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）