新西蘭保戰略資產 收緊投資限制 涉港口機場電訊基建 否認針對中國

需通過國家利益測試 設5億元門檻

政府表示，新規定旨在保護國家重要資產，加強對戰略重要行業的投資監督。今後凡涉及諸如港口、機場、電訊網絡、電力網絡、開發軍事技術公司或傳媒等情報供應機構，這些對國家具敏感性及高風險資產的外國收購或巨額投資，須先通過國家的海外投資辦公室（OIO）的「國家利益測試」。測試審查的投資額須最少有1億新西蘭元（約5億港元），某些情况將依據自貿協定條款釐定，如澳洲買家是5億新西蘭元。

此外，國家利益涵蓋氣候變化、環境。以外國投資瓶裝水為例，政府將考慮對本土水質、水源持續影響。外國投資農地，須證明對新西蘭的實際好處。實施這些修改的法案將於明年初出台。

賦權政府否決外資 針對威脅國安民主

新西蘭副財政部長帕克（David Parker）還表示，將首次賦予政府權力，否決那些被評估為不利國家的外國收購、投資，不過「除非為保護新西蘭的需要，這些權力將極少使用」。

帕克指出，政府會運用這否決權力的情况，包括發現該宗投資潛在「對我國安全或公共秩序的重大風險」，又或者是外國注資傳媒機構可能威脅民主政制。

儘管情報機關可以基於國家安全，審查某些基建項目。現行政府審查的外國投資，只限於衡量買家的特點和履行預定交易的財政能力；要是潛在買家不涉及貪污，也具有管理該宗投資的財務能力，政府不可反對。過去讓香港長江基建持有新西蘭威靈頓配電網絡Wellington Electricity Lines Limited一半權益，或是加拿大退休金計劃投資委員會買入奧克蘭國際機場四成股權，都是政府無權否決的個案。

中國資金近年紛紛到各地大手投資，惹來買起外國的質疑。帕克表示，考慮到地緣政治，需要採取措施加強資產保護，但新措施並非針對中國的投資：「這些改革將適用於所有海外投資者，無論他們來自何方。」

在野黨批過分干預 憂阻外資

執政聯盟中的「新西蘭第一」黨（New Zealand First）表示，國家重要戰略資產售予海外已呈「警報趨勢」。新西蘭人稱為「悲哀買賣」的今年7月中國伊利對第二大乳品公司威士蘭（Westland Milk Products）的收購，證明了該測試衡量外國投資對國家利益的必要。發言人說：「我們需要衡量，出讓資產予外國的短期得益，以及對國家的長遠利益，這國家利益測試可幫上忙。」不過，最大在野黨「國家黨」 （National Party）批評政府過分干預，將令海外投資者卻步。

（新西蘭Stuff新聞網/法新社/路透社）