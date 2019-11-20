安德魯捲性醜聞 慈善組織企業割席

畢馬威停贊助 藥廠重新審視合作

天空電視台周一報道，全球最大國際會計師事務所之一的畢馬威（KPMG）決定不再繼續贊助安德魯的旗艦公益事業Pitch@Palace。藥廠阿斯利康（AstraZeneca）亦表示，與Pitch@Palace的合作將於年底結束，將重新審視。青少年教育慈善機構外展信託基金會（The Outward Bound Trust）周一亦召開緊急董事會會議，以審視安德魯的贊助人身分合作關係。

除了性醜聞，安德魯亦被首相府前助手席瓦爾（Rohan Silva）指控，稱他在7年前與一名首相顧問會晤時，言談之間曾使用「nigger」（黑鬼）這種族歧視字眼。

英國《每日電訊報》報道，美國將發布更多與淫媒富商愛潑斯坦有關的法律文件，當中將點名提及安德魯王子，法官將在數周內決定是否將新的文件公開。另外，代號「無名氏15」的愛潑斯坦案女受害人周一在加州開記者會，稱曾受邀往一個私人島上的戀童派對，安德魯亦是賓客之一。

（每日電訊報）