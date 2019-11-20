教宗展泰日和平之旅 晤佛教僧王 訪原爆紀念設施

聚焦跨宗教對話 關注色情旅遊死刑

自從若望·保祿二世分別於1981年和1984年訪問日本和泰國後，未有教宗往訪泰日。泰國以佛教徒為主，逾6500萬人口中，天主教徒不足39萬。《曼谷郵報》稱，預計將有約4萬人在曼谷市內夾道歡迎方濟各。82歲的方濟各經過十餘小時的飛行，今日餘下時間將休息調整時差，明天才正式展開活動，包括到皇宮與泰王哇集拉隆功見面，之後在國家體育館主持彌撒，泰國乃至東南亞各地已約有5萬人報名參加。

今抵曼谷 出訪前讚泰「和平典範」

方濟各以紀念設立「駐暹邏名譽主教」350周年名義訪問泰國，出發前稱讚泰國是「世界和平與和諧的典範」。他指出，現今世界充斥不和、分裂和排斥，泰國展示了積極推動和諧與和平共處的決心，可啟發其他國家。他除了拜會泰王和首相巴育等政治人物外，還會到有150年歷史的拉查波比托寺會晤佛教僧王。他出發前說：「我相信此行將有助強調跨宗教對話、互相了解與弟兄互助的重要。」

亞洲事務專家切爾韋萊拉（Bernard Cervellera）神父表示，教宗此行將強調在「一個因衝突和宗教迫害而破裂的世界」裏的宗教合作。泰、日均曾迫害教徒，造成殉教等慘事。早於5月16日會晤泰國佛教代表團時，方濟各就講過希望佛教徒與天主教徒「變得愈來愈緊密，彼此愈益了解，尊重各自精神傳統，及為世界作正義、和平、捍衛人類尊嚴的價值觀的見證」。此外，方濟各亦將關注泰國賣淫活動吸引國內外戀童癖與旅客的問題。

「願答有關港示威提問」

方濟各將於周六（23日）早上前往日本東京，在6小時航程中會經過中港台3地空域。《華盛頓郵報》報道，作為教廷常規，教宗會向各地領袖發送電報，讓他有機會就香港近月的示威和中梵關係發表意見。無論是中國大陸教會受逼迫，或是香港抗爭運動，梵蒂岡至今一直保持緘默。意大利《晚郵報》上周五（15日）報道，羅馬教廷消息解釋梵蒂岡保持沉默，是避免被指立場反華及破壞關於任命中國主教的協議，但是如果在飛機經香港上空往東京的途中有人提出相關問題，教宗願意回答。這是方濟各第4次訪問亞洲，但從未踏足中港台。

（綜合報道）