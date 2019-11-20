伊朗軟硬兼施遏抗爭 聯國關注數十人被殺消息

政府向全國3/4合資格者派錢

伊朗官方上周五（15日）宣布實施新的汽油配給措施及調高油價最少50%，引發民眾在全國各地發動抗爭，多地周一仍有零星示威，政府指連日有最少100間銀行分行和57間店舖被縱火或搗亂，當局更連續兩天封鎖互聯網。電視台引述伊斯蘭革命衛隊發表的聲明指出：「若有必要，我們將以決定性及革命性的方式，對抗任何持續干擾人民安寧及安全的行動。」路透社報道，伊斯蘭革命衛隊的警告是暗示即將鎮壓抗爭。

伊朗政府同時開始兌現承諾，直接向全國8000萬民眾中的6000萬人派錢，合資格人士包括大部分公務員、工人和退休人士，每人每個月的銀行戶口每月自動入帳13至48美元（約101至374港元），視乎家庭人口而定。

重水儲存量違限核協議

另一方面，國際原子能機構（IAEA）周一表示，伊朗的重水儲存量已超過核協議設定的限制，這意味伊朗再度違反與中法等國所作的限核約定。重水（heavy water）本身不具放射性，但可用於幫助核反應，重水反應爐則可用於製造核武所需的鈈元素。路透社引述IAEA一份報告報道，伊朗上周六告知重水儲存量已超過130公噸的限制。IAEA隨後證實，伊朗的重水製造廠正在運作，重水儲存量達131.5公噸。法新社稱，這是自伊朗與世界主要強國達成核協議以來，IAEA首次記錄到伊朗重水儲存量超額。

（華爾街日報/路透社/法新社/衛報/中央社）