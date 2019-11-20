分析：特朗普「送大禮」兩大盤算

助內塔尼亞胡連任 討好美國福音派

身陷貪腐醜聞、恐面臨起訴的內塔尼亞胡今年4月在大選中籌組政府失敗，至9月重選前曾多番表示有意吞併猶太殖民區，圖討好強硬派選民。以色列民主研究所的選前民調顯示，48%以色列人支持內塔尼亞胡吞併西岸殖民區的計劃。

目前內塔尼亞胡的政敵甘茨正嘗試在周三（20日）前籌組政府，如失敗告終可能須第3次舉行大選。《紐約時報》認為，今次美國的舉動猶如內塔尼亞胡的選戰助力，亦可能旨在討好美國的親以福音派選民，鞏固明年總統大選的重要票源。

巴勒斯坦自治政府前顧問布圖（Diana Buttu）稱，過去近3年來以特朗普政府不斷向內塔尼亞胡「送大禮」。她亦認為，美國過往數十年間的以巴政策一直淡化殖民區的非法性質，助長以色列的不當行為。

美國有線新聞網絡（CNN）分析則認為，美國最新表態能否打破內塔尼亞胡的政治困境難料，但可能令美國招來中東盟友不滿。約旦外長薩法迪（Ayman Safadi）便斥美國的新立場對重啟以巴和談的前景帶來「危險後果」。

（CNN/衛報/紐約時報）