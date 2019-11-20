美撐以國殖民區 巴人斥叢林法則 顛覆華府41年立場 巴人建國夢更渺茫

違多年國際共識及聯國決議

以色列於1967年佔領約旦河西岸後陸續建立殖民區，當中不少是沒收當地巴人居住的土地而建立。如今當地居住的猶太人多達45萬，佔西岸人口15%。國際社會根據1949年《日內瓦第四公約》中「佔領國不可將國民移送佔領土地」的規定，向來視以色列殖民區是違法。聯合國安理會亦於2016年通過決議，要求以色列停止殖民活動。巴勒斯坦則期望未來建國的範圍包括西岸。

美卿：令以巴有較大空間談判

惟美國國務卿蓬佩奧周一宣布，經過詳細研究各方法律論證後，「建立以色列殖民區本身並非不符國際法」，又宣稱建立殖民區不符國際法的說法未能推動和平進程，「以巴衝突永不能透過司法解決」，認為美國的決定可讓以巴有較大空間就殖民區的法律地位談判。不過，蓬佩奧強調，美國並非為以國建立更多殖民區開綠燈，又稱美國尊重以色列法院的裁決，不會就個別殖民區的法律地位發表意見。

蓬佩奧的說法推翻美國1978年卡特政府表明以色列殖民區屬違反國際法的法律立場。鑑於美國表態可能加劇區內緊張局勢，美國駐以色列使館發出安全警示，呼籲美國公民前往耶路撒冷、西岸及加沙地帶等地時須保持高度警覺。

以稱糾正歷史錯誤 巴促國際行動反制

以色列總理內塔尼亞胡讚揚美方說法是「糾正歷史錯誤」，認為將殖民區視作非法「從根本否定真相、歷史與事實」，促其他國家效法美國。正籌組政府的藍白黨自由派領袖、前參謀總長甘茨（Benny Gantz）亦支持美國做法，但稱殖民區的未來應由符合安全要求並有助和平的協議所決定。以色列主要殖民區組織以色列定居點委員會（Yesha Council）呼籲以國政府立即宣告擁有殖民區的主權。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的發言人批評，華府「無資格亦未獲授權撤銷國際法決議，亦無權授予以色列殖民區合法性」。巴勒斯坦首席和談代表埃雷卡特（Saeb Erekat）形容今次是美國企圖「以叢林法則取代國際法」的最新例子，對全球穩定、安全與和平帶來威脅，呼籲國際社會採取所有必要措施回應。歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）亦稱，歐盟將繼續視以方所有殖民活動為非法，又稱殖民削弱藉由巴勒斯坦立國解決以巴問題的「兩國方案」可行性，亦損及長久和平的前景，呼籲以方停止。

不少分析對美國改變方針感憂慮。曾擔任以巴談判美方特使的美國前外交官安迪克（Martin Indyk）形容美國的決定「完全不必要」，「為什麼要再次打巴勒斯坦的臉？」

（紐約時報/華爾街日報/路透社）