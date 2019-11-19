貿戰社運影響 歷金融海嘯後最長下降期 客貨兩跌 航空公司減購大機

《華爾街日報》周日（17日）報道，飛機租賃公司今年的大機購買量跌至10年新低，租賃率亦明顯減少。波音與空中巴士這兩大飛機製造商合計的單行通道飛機訂單，卻超過10,500宗。波音上月表示，明年將減產787夢幻客機，另將押後推出777X；兩款都是廣體客機。

阿聯酋審視訂單 英航押後交收

廣體客機通常擁有直徑5、6米的機身，可設雙通道，主要用於長途飛行。不過擁有最大廣體客機機隊的阿聯酋航空，正重新審視包括波音777X與787、空巴A350與A330neo的廣體客機訂單。德國漢莎日前說將放棄購買14架777X，並對另外20架的訂單作保留。英航空公司亦押後交收部分廣體客機。箇中主因是乘客增長持續放緩及空運量大跌。

客運、貨運俱跌的原因，是地緣政治與經濟風險持續衝擊環球市場；尤其是亞太地區本佔全球市場約35％，卻受到中美持續一年的貿易戰、日韓糾紛影響。亞太航空公司協會（AAPA）報告說：「未解決的貿易摩擦，損害了商業信心並擾亂了全球供應鏈。」此外，作為全球最繁忙航空貨運樞紐的香港國際機場在社會抗爭運動中亦受影響。根據香港機場管理局上周六報告，香港國際機場的10月客流量和貨流量較一年前分別減少了13％和5.5%。

德迅：料2020下半年方好轉

國際航空運輸協會（IATA）總裁德朱尼亞克說：「我們可以預期空運的艱苦經商環境將繼續。」世界最大貨運代理公司德迅（Kuehne+Nagel）的行政總裁特雷夫茨格爾認為，情况起碼到2020年下半年才見好轉。

不過國際機場協會（ACI）10月底報告預測，受惠於發展中國家的中產興起、航空旅遊成本下降和經濟增長，全球旅客人次將由2018年的逾88億，到2040年增至197億。

（綜合報道）