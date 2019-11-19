日本內望：美日同盟的暗流 ／文：張望

11月16日，時事通訊社報道，日本政府官員證實美國方面在今年7月曾要求日方所負擔的駐日美軍費用增加4倍（目前日本承擔74%的駐日美軍費用，金額高達1974億日圓），被日方一口回絕。無獨有偶，韓國也受到美國同樣的加價壓力，被要求需要將駐韓美軍的費用增加5倍。與此同時，11月17日，日韓防衛部門首長在泰國會面，韓方拒絕日方要求恢復日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA），雙方不歡而散。東北亞的美日韓自由主義陣營同盟體系，目前正面臨史無前例的挑戰。

質疑駐日美軍之聲出現

特朗普政府在防務問題上對日本有所不滿，有迹可尋。2019年6月25日，即安倍首相訪問伊朗調停核危機及日本油輪在波斯灣遇襲後一周，美國媒體引述3名白宮消息人士稱，特朗普總統向身邊親信透露，他正在思考讓美國退出《美日安保條約》，因為他認為該條約令美國受到不公待遇，只規定美國須防衛日本的責任，但卻未記載日本協防美國的義務。白宮和日本官方雖然其後都否認這一消息，但報道已令日本輿論嘩然，認為這是特朗普意圖藉美日軍事同盟關係向日本要價，逼迫日方在即將到來的美日貿易談判中讓步。

面對美方施壓，日本國內近幾個月來已出現不滿聲音，質疑駐日美軍的存在是否真的有利於日本的安全保障。有日本軍事評論員曾撰文指出，如果中日就釣魚島問題爆發衝突，美軍會否出動幫助日本仍是未知數。

對美國來說，在日美軍同時也是美國干涉中東的重要軍事力量。日方現在已經負擔了超過七成的在日美軍駐紮費用，美方應該感激日方而不是指摘日方。沒有日本提供基地，美軍根本無法在中東實施兵力展開。

日本加速回歸傳統現實主義

二戰以來，日本的大戰略一直秉持着「重經濟，輕軍備」的「吉田主義」，在經濟發展、和平憲法和日美同盟三者之間尋求平衡。如今，國際政治局勢出現百年未遇之大變局。自由民主陣營因無法處理因資本主義全球化而造成的國內貧富懸殊問題而自顧不暇，民主強權美國的安全保證變得極不確定。今年10月，日本宣布不會參加由美國主導的波斯灣巡航，而是獨自調派海上自衛隊艦艇和P-3C巡邏機組織小規模的護航行動，可見日本對美國的外交政策保持距離，伊朗核問題有獨自見解。

2018年，一部講述中日海軍在東海發生衝突的漫畫《航母伊吹》（日語：空母いぶき）熱銷日本。2019年，該部作品被拍攝成電影並在日本全國公映，一度引起媒體關注。為了避免刺激中國，該片劇本改編了原著，把假想敵從中國改為「東亞聯邦」這麼一個虛構的國家。值得留意的是，影片中完全沒有出現美軍的影子，面對危機完全是由日本自衛隊獨力擔當，暗示了日本人對美國防衛承諾的懷疑。該片令日本觀眾開始重新思考：面對國安危機，日本應否繼續堅守和平主義的專守防衛原則，還是應敢於通過以戰止戰的方式來有效維護國家安全和外來侵略。

步入令和新時代的日本，預計將回歸傳統意義上的現實主義，力圖建立一個獨立防衛體系以應對瞬息萬變的國際政治角力。

日本早稻田大學國際教養學部副教授

張望