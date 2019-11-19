示威者切斷交通 玻利維亞行政首都瀕糧荒

周日在拉巴斯一處露天市場，場內的蔬果依然充裕，但例如香蕉，12根的價格已在一周間由7玻利維亞諾（約8港元）升逾一倍至15玻利維亞諾。肉類更為稀少，僅得一間找到黑市貨源的肉販做生意。大批民眾排隊搶購雞、蛋和煮食燃料。

加油加氣站情况更為嚴峻。的士司機拉臘（ Lara）表明無油便要停工，不惜自上周四清晨便坐在車子裏排隊排了3天，但依然不知什麼時候才有燃料。

埃爾亞爾托市（El Alto）擁護流亡總統莫拉萊斯的群眾上周日（10日）起示威，之後還湧至拉巴斯架設路障堵塞周圍的通路，包括連接為拉巴斯地區提供汽油、天然氣的煉油廠的道路。

蔬果價倍增 排3天隊沒油入

政府為解燃眉之急，採用空運突破拉巴斯等同類城市道路被封鎖的情况。總統幕僚長胡斯蒂尼亞諾（Jerjes Justiniano）稱已從中部運了35噸肉到拉巴斯，並承諾未來數天再運來25噸雞。

（路透社/法新社）