示威者切斷交通 玻利維亞行政首都瀕糧荒

【明報專訊】玻利維亞局勢不穩，行政首都拉巴斯（La Paz）被支持倒台政府的示威者堵塞了對外交通一星期，市內陷入糧食與燃料短缺危機，許多商舖前皆湧現人龍搶購物資。
周日在拉巴斯一處露天市場，場內的蔬果依然充裕，但例如香蕉，12根的價格已在一周間由7玻利維亞諾（約8港元）升逾一倍至15玻利維亞諾。肉類更為稀少，僅得一間找到黑市貨源的肉販做生意。大批民眾排隊搶購雞、蛋和煮食燃料。
加油加氣站情况更為嚴峻。的士司機拉臘（ Lara）表明無油便要停工，不惜自上周四清晨便坐在車子裏排隊排了3天，但依然不知什麼時候才有燃料。
埃爾亞爾托市（El Alto）擁護流亡總統莫拉萊斯的群眾上周日（10日）起示威，之後還湧至拉巴斯架設路障堵塞周圍的通路，包括連接為拉巴斯地區提供汽油、天然氣的煉油廠的道路。
蔬果價倍增 排3天隊沒油入
政府為解燃眉之急，採用空運突破拉巴斯等同類城市道路被封鎖的情况。總統幕僚長胡斯蒂尼亞諾（Jerjes Justiniano）稱已從中部運了35噸肉到拉巴斯，並承諾未來數天再運來25噸雞。
（路透社/法新社）
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