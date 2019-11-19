難斷失實資訊 主管：公司無意深究

【明報專訊】Google的演算法最初被視為創新和有效處理搜尋資訊的方法，但隨着資訊增加和不法分子或企業的出現，Google近年亦要面對Facebook等科網巨企要處理的失實資訊問題。Google早前成立團隊處理問題，內部稱為「貓頭鷹計劃」（Project Owl）。團隊參考打擊垃圾郵件的做法，工程師研究如何能夠強調網頁的「權威」因素，從而將那些未能顯示這元素的網頁的排名降低。《華爾街日報》引述有Google搜尋引擎主管表示判斷失實資料的工作相當困難，指Google並不想去深究解決問題的方法。
Facebook會應用演算法決定哪些友人的信息出現在動態消息頁面、Twitter用以判斷哪些帖文將會引起關注，企業亦會藉演算法找出合適的求職者等，因此演算法得出的結果會為往後的判斷帶來不少影響。
Google作為搜尋引擎龍頭公司，估計目前每分鐘有380萬項鍵入查詢，海量資訊亦帶來問題。2016年的內部調查顯示，Google有0.1%至0.25%的搜尋結果出現失實資料。《華爾街日報》指從百分比而言相當低，但由於Google的搜尋量龐大，這百分比可能相當於1年近20億個搜尋結果。Google發言人萊文（Lara Levin）指有關情况不限失實資料，亦包括一系列被評為低質素的內容，但她否認報道所推算的受影響搜尋結果數目。
指Google屬「索引」非「託管」
出現失實資訊並非Google獨有問題，因有人會嘗試操控搜尋結果，商業公司亦嘗試操控這系統。其他科企平台如facebook則採取較主動做法，透過人手移除有問題內容，就它所定義的失實資訊制定規則；Google則指其屬「索引」而非「託管」的身分，意味它不應扮演更積極角色。