難斷失實資訊 主管：公司無意深究

Facebook會應用演算法決定哪些友人的信息出現在動態消息頁面、Twitter用以判斷哪些帖文將會引起關注，企業亦會藉演算法找出合適的求職者等，因此演算法得出的結果會為往後的判斷帶來不少影響。

Google作為搜尋引擎龍頭公司，估計目前每分鐘有380萬項鍵入查詢，海量資訊亦帶來問題。2016年的內部調查顯示，Google有0.1%至0.25%的搜尋結果出現失實資料。《華爾街日報》指從百分比而言相當低，但由於Google的搜尋量龐大，這百分比可能相當於1年近20億個搜尋結果。Google發言人萊文（Lara Levin）指有關情况不限失實資料，亦包括一系列被評為低質素的內容，但她否認報道所推算的受影響搜尋結果數目。

指Google屬「索引」非「託管」

出現失實資訊並非Google獨有問題，因有人會嘗試操控搜尋結果，商業公司亦嘗試操控這系統。其他科企平台如facebook則採取較主動做法，透過人手移除有問題內容，就它所定義的失實資訊制定規則；Google則指其屬「索引」而非「託管」的身分，意味它不應扮演更積極角色。

（華爾街日報）