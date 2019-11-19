搜尋演算涉人為干預 Google：無商業利益

涉調整排名設黑名單減煽動詞

Google此前曾表示，其搜尋器演算法屬自動運作，不涉人為干預，亦不會用於商業或政治用途。不過《華爾街日報》訪問逾百名相關人士，顯示Google運作情况與此說法相違。報道稱，Google除了按法律規定禁止顯示的網站，如涉及虐兒或侵權等問題的網站，亦另設有黑名單，以過濾「具爭議」的搜尋內容，如移民或墮胎等，亦會按政府、民間組織等要求下調整排名。例如2017年，搜尋戒毒中心時常出現有問題組織，但在業界游說下，優先出現的搜尋結果變成美國政府經營的濫藥諮詢網站。

該報亦自行測試，將Google的演算法跟其競爭對手搜尋器Bing和DuckDuckGo對比，顯示Google「自動完成」（auto-complete）的建議字功能跟其他搜尋器相比較少煽動字眼，如輸入「拜登」Google會顯示「年紀多大」，duckduckgo會顯示「是笨蛋」。

報道引述知情人士稱，Google內部曾就搜尋服務的演算法出現嚴重爭拗，創辦人布林（Sergey Brin）與佩奇（Larry Page）早在2000年代初期就如何處理垃圾與仇恨內容出現分歧，布林主張不作干涉，只列出免責聲明，表明搜尋結果與Google員工的信念與傾向無關。佩奇則認為應積極介入防止垃圾信息出現。

最終Google決定改變演算法以對抗垃圾資訊，並容許更多人手介入搜尋結果。為調整演算法，Google僱用大批外判人員，按公司要求和準則協助評估搜尋排名。報道稱，在去年Google便就演算法作出3200項改動，遠超2010年的500項。

報道指演算法助廣告客獲益

報道亦稱，Google搜尋引擎的演算法對Amazon、facebook等大企業更有利。其中Google最少曾一度更改演算法助主要廣告客戶獲益。

消息人士稱，網上購物平台eBay於2014年被Google調低了部分高流量網站的搜尋排名，理由是內容不太相關。eBay最終花費巨資修改網頁，但認為Google做法對eBay一直支持的小商家不利。

Google：修改搜尋功能造福用戶

Google 發表聲明，指摘報道涉及一些「過時、不完整的傳聞」與目前公司政策不符。公司稱現時15%搜尋內容是前所未見，因此需相應調整演算法，確保搜尋結果有用。聲明又稱，公司的搜尋服務評級指引、涉及自動完成等搜尋功能的政策，打擊不實資訊的貓頭鷹計劃等，均非常公開透明，強調對搜尋功能的修改旨在造福用戶，而非有利於商業關係。

Google此前被指壟斷市場，已成監管部門調查對象。CNBC上周四（14日）報道，美國50名州檢察總長將控大對Google的調查，涵蓋搜尋服務及Android業務。保守派亦曾指摘Google的搜尋結果存在偏見與審查，令保守陣營不利。今次報道料令Google面對更大壓力。

（華爾街日報）