高調受訪否認性醜聞 安德魯王子公關災難

安德魯王子與涉勸誘未成年少女賣淫而被定罪的美國富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）熟稔，因而捲入性侵少女指控。他在訪問中否認在2001年3月10日曾與當年17歲的少女羅拔茨（Virginia Roberts，後改名「朱弗雷」（Virginia Giuffre））發生性關係，他說：「我那天與孩子一起。當天下午大約4、5點，我帶了長女比阿特麗斯（Beatrice）到了沃金（Woking），出席在Pizza Express舉行的兒童派對。其後由於我的妻子不在家，按家規另一人（指他自己）便要留在家中。」

衛報：英女王批准受訪

《衛報》報道，安德魯在上周初獲女王批准受訪。專門報道王室新聞的網站Royal Central總編輯普羅克特（Charlie Proctor）形容，安德魯的訪問原意為醜聞劃清界線，但產生的壞後果猶如核爆。朱弗雷前日接連在Twitter發文，反擊安德魯的說法，稱他的訪問令人震驚，旨在拯救個人名聲，但只帶來更多疑問。

（衛報）