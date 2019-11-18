美極限施壓 通脹引爆民生災難

通脹率47.2% 智庫警告滯脹

IMF上月報告顯示，伊朗正面對高達35.7%的通脹率。官方「伊朗統計中心」（SCI）的數字更令人悲觀，指整體通脹率高達47.2%，食品和燃料通脹率更高達63.5%。外交智庫大西洋理事會資深研究員巴祖班迪（Sara Bazoobandi）警告，伊朗將出現「滯脹」（stagflation），即同時出現高通脹和經濟停滯，「這會是社會和經濟災難」。

失業率明降實升

儘管SCI指伊朗失業率9月下降至10.5%，但實情是失業定義被修改下的假象——新定義指年屆15歲或以上並至少每周工作一小時者即被定義為就業。伊朗青年失業率高達26%，這對8000萬人口中有四成皆在25歲或以下的伊朗可謂重大危機。

巴祖班迪直言，像伊朗這樣單一依賴石油出口的國家，政府是主要工作提供者，石油出口卻受到制裁限制，政府投資會減少，最終會有更多就業職位消失，拖薪、裁員以至定期政府僱員罷工皆會因此出現。

（德國之聲）