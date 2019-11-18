伊朗示威蔓延 哈梅內伊撐加油價 抗爭者燒油站銀行 警實彈驅散最少1死

伊朗當局宣布上周四午夜起，汽油價格從每公升1萬里亞爾（約0.7港元）上調至1.5萬里亞爾（約1港元），每輛家庭普通汽車每月可按這一價格購買60公升汽油，超出部分按每公升3萬里亞爾（約2港元）定價。伊朗當局表示，新油價和配給制度已獲得總統魯哈尼領導的經濟合作高級委員會認可，此舉是為了彌補政府嚴重的預算赤字。伊朗總統魯哈尼昨稱，伊朗不能容許社會出現「不安全」，又為自己加汽油價政策辯護，強調加稅是為了取得資金支援「生計支援項目」，該項目即為中低收入家庭提供額外資助。

有人燒哈梅內伊肖像

伊朗民眾生活水平在過去一年受美國制裁影響而變差，此次油價上漲對民眾而言更是雪上加霜，激起不滿情緒。截至當地時間16日晚，已有10多座城市爆發示威。在首都德黑蘭，有示威者把私家車停在公路阻塞交通。為阻止示威者點燃儲油設施，當地警方上周六晚使用催淚彈驅散示威者。在中部城市錫爾詹（Sirjan），示威者上周五晚與士兵爆發衝突，導致一名示威者喪生、多人受傷。南部城市設拉子（Shiraz）有最少兩個油站被縱火。另外，上周六有片段顯示伊斯蘭夏爾（Islamshahr）有人燒哈梅內伊肖像，亦有片段顯示貝赫貝漢（Behbahan）有人向伊朗央行分部縱火。

內政部長法茲利上周六接受國營電視台訪問，警告若非法行為持續，執法部門及保安部隊將在無可選擇下介入恢復秩序。哈梅內伊周日表態支持加油價，他說﹕「政府部門的首長在專家支持下作出（加油價）決定，自然必須執行。有些人定會因此不快，但破壞及放火並非普通民眾所為，是流氓行徑。」

（金融時報/BBC/路透社）