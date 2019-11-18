聯國人權專員警告玻利維亞局勢失控

撐前總統農民示威 警槍殺9人

莫拉萊斯被指在上月20日的大選中舞弊取勝，引發反對派民眾近20天示威抗爭。在警方及軍方施壓下，莫拉萊斯上周日（10日）辭職，並於上周二逃往墨西哥城，保守派前律師阿涅斯（ Jeanine Anez）接任臨時總統，但當地局勢持續動盪，上周四她授權軍方協助維持社會秩序，更免除武裝部隊的刑事責任。

有目擊者稱，上周五薩卡瓦的示威者嘗試通過軍事檢查站時有警察開火，該城鎮鄰近前總統莫拉萊斯的政治據點科恰班巴。另有報道指衝突發生在科恰班巴外圍，數以千計農民進城參與反阿涅斯的示威時被防暴警察阻止及驅散，法新社稱有9人死亡。

醫院總監拉臘（Guadalberto Lara）稱大部分在薩卡瓦喪生或受傷的人，身上都有槍傷；有目擊者表示警方向那些要求讓莫拉萊斯回國的人開火。

莫拉萊斯指控阿涅斯等右翼軍事政變領袖「屠殺爭取民主的原住民和謙卑民眾」，他向美國有線新聞網（CNN）表示在薩卡瓦發生的事屬真正的大屠殺。阿涅斯則指摘莫拉萊斯在國外煽動暴力。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）上周六提出警告，指玻利維亞政府若未有小心並按國際規範與標準來規管所使用的武力，並同時完全尊重人權的話，玻國的局勢可能會失控。她指政府當局的鎮壓行動只會令民憤增加，影響任何對話的途徑。

（BBC/法新社/華盛頓郵報）