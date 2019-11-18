英美維護軍人 追究罪責困難重重

國際刑事法院被指受壓拒調查

以英國為例，首名女防相莫佩琳（Penny Mordaunt）今年5月提出研究為過去10年駐外英軍在戰爭衝突期間可能涉及的戰爭罪行實施特赦，又稱支持未來在「重大的軍事行動」中，退出《歐洲人權公約》（ECHR）。她堅稱應當改革制度為軍人提供「法律保障」，確保身處戰場的軍人在戰爭中作出的決定「不會導致重複或不公正的調查」，惹人權組織斥為避責。

美國總統特朗普上周六（16日）亦宣布特赦3名涉殺害平民及戰俘的美軍，其中兩人已裁定罪成，另一人則已被起訴。特朗普此前稱部分軍人受「不公平對待」，又形容他們是英雄。不過人權組織批評特朗普濫用憲法賦予他的權力，其做法損害軍紀，令人誤以為戰爭罪行可被容忍。

即使負責調查國際反人道罪行的國際刑事法院（ICC）今年4月亦宣布拒絕就阿富汗戰爭中涉及的戰爭與人道罪行展開調查，稱包括美國、塔利班與阿富汗政府在內的調查目標料不會合作，任何調查與起訴難以成事。有觀察家認為，ICC的決定與早前美國政府就ICC可能調查駐外美軍罪行而威脅制裁ICC相關官員有關。人權觀察斥決定對戰爭罪行的受害者是「毁滅性打擊」，形容ICC讓國家選擇拒絕合作而免受追究。

（衛報/路透社）