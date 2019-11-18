英軍涉戰爭罪行 政府軍方被指隱瞞

律師造假 引發解散兩調查組

新證據來自「伊拉克歷史起訴小組」（IHAT）和「諾斯穆爾行動」（Operation Northmoor）調查小組，前者專責調查涉及英軍2003年至2011年參與佔領伊拉克時的戰爭罪行指控，後者則主管調查英軍特種空勤團（SAS）2010年至2013年在阿富汗執行任務時有否非法殺害平民。

在提出1000份案件的人權律師雪內爾（Phil Shiner）涉嫌虛構指控而前年被釘牌後，英國政府即決定解散IHAT和諾斯穆爾行動。但兩個調查團隊的前偵查人員質疑，雪內爾之舉只是當局叫停刑事調查的藉口。

一名IHAT調查人員形容非常對不起戰爭罪行的受害者，稱事件令英國人蒙羞，「我會用『令人厭惡』這字眼……」有調查人員更說，原本自己向伊拉克目擊者承諾並非為英軍洗白，「但IHAT正是變成洗白，這是英國司法系統的失敗」。

涉濫殺平民性虐男拘留者

其一例子是2003年巴士拉英軍士兵槍殺伊拉克警員案，當時英方指揮官不足24小時即得出「伊拉克警員先開火，英軍只是合法自衛」的結論。但IHAT發現，其報告指為目擊者的另一英兵根本未親眼目睹經過。爆料人提及的戰爭罪行指控，還包括英軍濫殺平民、性虐待男拘留者等（見表）。

有調查人員向《星期日泰晤士報》直言，同僚對具說服力的證據因政治原因被擱置感到沮喪，他說：「政客自把自為介入如此嚴重罪行的調查，以及在調查完成前結束調查，完全是不道德。」

諾斯穆爾行動2014年成立，調查52宗非法殺人指控，就在調查人員有機會訪問關鍵的阿富汗證人前不久，政府宣布結束該小組。一名調查人員直言，自己只聽到英方人員說法，不符合要聽取雙方說法的調查準則。

最新一輪英軍罪行指控令爭取連任的首相約翰遜尷尬，他上周才宣稱要修改人權法，以保護士兵免受檢控，以及令檢察人員更難就事發10年以上的罪行提出檢控。英國國防部回應查詢時則聲言，軍事行動過程遵守法律，並曾對指控作出廣泛調查，但經過謹慎考慮案情後，獨立的「兵役檢察局」（SPA）決定不作檢控。

（BBC/星期日泰晤士報）