英軍涉戰爭罪行 政府軍方被指隱瞞

【明報專訊】英國廣播公司（BBC）節目《廣角鏡》（Panorama）及《星期日泰晤士報》聯合調查報道，引述11名英軍調查人員指發現可信的戰爭罪行證據，涉案士兵理應受檢控。這批調查人員分別負責調查英軍參與佔領伊拉克以及於阿富汗期間執勤的戰爭罪行指控，但懷疑被當局以提交證據的律師造假為藉口，前年一刀切廢除調查小組。英國國防部回應稱，不回應「不實質」的有所隱瞞的指控。
律師造假 引發解散兩調查組
新證據來自「伊拉克歷史起訴小組」（IHAT）和「諾斯穆爾行動」（Operation Northmoor）調查小組，前者專責調查涉及英軍2003年至2011年參與佔領伊拉克時的戰爭罪行指控，後者則主管調查英軍特種空勤團（SAS）2010年至2013年在阿富汗執行任務時有否非法殺害平民。
在提出1000份案件的人權律師雪內爾（Phil Shiner）涉嫌虛構指控而前年被釘牌後，英國政府即決定解散IHAT和諾斯穆爾行動。但兩個調查團隊的前偵查人員質疑，雪內爾之舉只是當局叫停刑事調查的藉口。
一名IHAT調查人員形容非常對不起戰爭罪行的受害者，稱事件令英國人蒙羞，「我會用『令人厭惡』這字眼……」有調查人員更說，原本自己向伊拉克目擊者承諾並非為英軍洗白，「但IHAT正是變成洗白，這是英國司法系統的失敗」。
涉濫殺平民性虐男拘留者
其一例子是2003年巴士拉英軍士兵槍殺伊拉克警員案，當時英方指揮官不足24小時即得出「伊拉克警員先開火，英軍只是合法自衛」的結論。但IHAT發現，其報告指為目擊者的另一英兵根本未親眼目睹經過。爆料人提及的戰爭罪行指控，還包括英軍濫殺平民、性虐待男拘留者等（見表）。
有調查人員向《星期日泰晤士報》直言，同僚對具說服力的證據因政治原因被擱置感到沮喪，他說：「政客自把自為介入如此嚴重罪行的調查，以及在調查完成前結束調查，完全是不道德。」
諾斯穆爾行動2014年成立，調查52宗非法殺人指控，就在調查人員有機會訪問關鍵的阿富汗證人前不久，政府宣布結束該小組。一名調查人員直言，自己只聽到英方人員說法，不符合要聽取雙方說法的調查準則。
最新一輪英軍罪行指控令爭取連任的首相約翰遜尷尬，他上周才宣稱要修改人權法，以保護士兵免受檢控，以及令檢察人員更難就事發10年以上的罪行提出檢控。英國國防部回應查詢時則聲言，軍事行動過程遵守法律，並曾對指控作出廣泛調查，但經過謹慎考慮案情後，獨立的「兵役檢察局」（SPA）決定不作檢控。