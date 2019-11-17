Twitter禁政治廣告 氣候槍管議題可豁免

Twitter上月底宣布在全球禁止政治廣告，新政策於周五起實施。根據新公布的禁令細節，任何政治職務的候選人、政黨、民選或委任的政府官員，均會被完全禁止投放廣告，不論內容具政治性與否。所有用戶均不能投放有關候選人、政黨、官員、選舉、公投、立法及司法結果等廣告，只有獲該平台認證的新聞機構才能獲豁免。新聞機構可以就政治議題的報道投放廣告，但不包括明確的倡議型新聞，例如編輯委員會對個別政界候選人的認可等。

美國民主黨總統參選人沃倫曾表示，憂慮新政策會令氣候變化倡議者被噤聲，變相放任化石燃料公司。Twitter則表示會容許「以成因為基礎」的廣告，涵蓋環境、經濟及社會平等之類的政治議題，前題是不能直接提倡或反對立法、選舉或司法結果等。這類廣告亦須符合精準目標（micro-targeting）的新限制，只能針對廣泛地區或非政治性的關鍵字，而不能按種族、性別或政治背景等更個性化的特徵選擇投放廣告的對象。

（衛報）