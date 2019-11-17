斯里蘭卡大選 親印美親華候選人惡鬥

【明報專訊】斯里蘭卡昨天（16日）舉行總統選舉。原總統西里塞納因今年4月釀逾250人死亡的復活節恐襲而受抨擊，宣布不競選連任，遂使人民陣線的戈塔巴亞．拉賈帕克薩和代表執政黨的薩吉特成為最有力候選人，兩人的親人都曾經擔任總統，而其結果勢必牽動該國政策是否再轉向親華。
兩熱門同屬前總統親屬
70歲的戈塔巴亞（Gotabaya Rajapaksa）在其兄拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）執政的2005年至2015年間任國防部長，輔助其兄剿滅「泰米爾之虎」平息內戰，備受稱譽，贏得僧加羅族佛教徒和軍人擁護。然而，他同時涉及戰爭罪行、「被失蹤」事件、監視異見人士、打壓新聞自由和貪污指控。他立場親華，9月時曾表明當選後將與中國「重建關係」，可望吸引中國投資促進經濟。
52歲的薩吉特（Sajith Premadasa）是已故總統普雷馬達薩之子，立場較親印度和美國。他倡議民權、自由，改革國有企業與稅務，降低關稅，獲草根和商家支持。惟復活節恐襲突顯所屬統一國民黨的國安表現不濟。
1600萬名選民從35名候選人當中挑選第一至第三位屬意人選，倘選民首選者無一獲得逾五成票，選委會將點算第二、第三選擇，並以得票最多者為當選人。
（彭博社/紐約時報）
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