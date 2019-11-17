俄羅斯挪威立陶宛 互換5被囚間諜

俄釋3人換立陶宛兩人

今次間諜交換在立陶宛與俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）之間的邊境關卡進行，其中最廣為人知的個案是現年64歲的挪威前邊境警衛貝格（Frode Berg）。他被指控為挪威收集有關核潛艇的情報，兩年前於莫斯科被捕並判監14年。他曾承認為挪威軍事情報部門將信件轉交至俄國線人，但不清楚內容。事件引起挪威國內關注，其妻子7月亦指摘挪威情報部門令他陷於險境。

挪威首相索爾貝格（Erna Solberg）上周五在記者會表示，當局一直努力尋求讓貝格恢復自由，最終在同為北約成員國的立陶宛協助下找到解決辦法。她讚揚立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）及國會的行動展現出「偉大盟友及真正朋友的精神」。有關三方間諜交換的討論在俄國當局上月提議特赦貝格時首次浮上水面，後來立陶宛國會花了數周時間修改刑事法，好讓總統能特赦兩名俄國間諜。瑙塞達終於上周五宣布特赦兩人，而俄國對外情報局（SVR）亦表示會採取「相互措施」。

挪威間諜被控蒐核潛艇情報 判囚14年

貝格的律師表示，他已被送到挪威駐立陶宛大使館，現正接受醫療檢查。他獲釋的消息傳出後，其家鄉希爾克內斯（Kirkenes）有人舉行慶祝活動。

今次獲釋的兩名俄國間諜2017年於立陶宛落網，分別被判監10年及10年半。兩名立陶宛間諜則於3年前在俄國被判監12至13年，有官員指兩人獲釋當日已和家人團聚。

（路透社/BBC）