天鵝絨革命30年 「轉型正義」成果蒙陰影

1989年11月17日，捷克斯洛伐克出現10萬人集會，防暴警察鎮壓反引發連串大型示威，迫使捷共領導層在11日後宣布結束一黨專政。同年12月29日，著名異見劇作家哈維爾（Vaclav Havel）當選總統。對比1968年「布拉格之春」遭遇蘇聯血腥鎮壓收場，這場抗爭促使政權相對和平地更迭，故被稱為「天鵝絨革命」（Velvet Revolution）。1993年元旦，捷克和斯洛伐克和平地分成兩國，又稱「天鵝絨離婚」。革命成功後，捷克斯洛伐克跟其他中、東歐國家一樣，選擇走上「轉型正義」（transitional justice）道路，尋求對舊政權秋後算帳。

來自捷克的嶺南大學社會學及社會政策系系主任戴維（Roman David）形容，捷克斯洛伐克在這方面是東歐前共產國家中的領軍者。著有《除垢政策及轉型正義》（Lustration and Transitional Justice，2011）等作品的戴維接受本報專訪稱，捷克斯洛伐克當年革命的「天鵝絨」性質，非但未有減低民眾對報復當年不公義的要求，相反共產政權突如其來就倒台，令這國家浮現更多「報復」要求，得以落實大型「除垢政策」（lustration）、披露秘密警察及其線人的姓名、補償暴政受害人等眾多措施，只是在懲治舊政權主要領袖上明顯失敗。

清算前朝違法官員 列入公職黑名單

在芸芸轉型正義政策上，捷克斯洛伐克走得最前的莫過於清算前朝違法官員的「除垢政策」。例如按1991年10月通過的新法律，捷共秘密警察部門「國家安全局」（StB）的全體僱員皆列入指定公職的黑名單，適用於政府、司法、軍事和國企等高層。天鵝絨離婚後，該法律只在捷克維持生效，直至2000年。值得一提的是，現總理巴比什（Andrej Babis）剛被判與StB有關。

戴維指出，除垢政策為國家機器帶來人事變更，以免因參與違反人權的官員留守而蒙污，適用於濫權大規模發生，又或類似行徑深植於非民主體制壓迫結構的情况。他解釋， 除垢政策的要旨在於重建民眾對政府體制的信任，及被期望為社會帶來某種最低限度正義」之感覺。但他提醒，除垢政策不易拿捏分寸，太少的話會導致濫權持續，太多的話會令國家機器乏人運作。

捷克和斯洛伐克過去一年皆出現天鵝絨革命後最大型的示威，例如昨日捷克就有數以萬計民眾舉行反政府示威，矛盾指向政商利益衝突的體制缺陷，反映兩國在轉型正義以外，社會制度重建存在不足。現時主管智庫的捷克前副外長施耐德（Jiri Schneider）慨嘆：「（革命）有巨大的成就，但也有不現實的期望。我們未能善用當年的能量恰當地改造社會。」

明報記者 周宏量