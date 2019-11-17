「無大台」啟蒙各地示威 學者：難持續發展

法國ESCP歐洲商學院社會學家威維爾卡（Michel Wieviorka）指，「黃背心」運動有別於二戰以來一向由工會或政黨主導的法國反政府示威。它繞過了有影響力的既有團體，結合社交媒體與實地行動，以「一種特殊、非常引人注目、非常熟悉媒體」的方式開始。憑藉網上互相感召，運動吸引成千上萬的示威者，範圍遍見全國城鄉，迫使政府曾展開全國大辯論，討論稅收、公共交通、衛生服務、政治制度等社會和經濟問題。威維爾卡道：「黃背心運動告訴了政府，切勿忘記窮人和社會不公義。而政府聽到和理解了。」

運動縱然改變馬克龍執政風格，令他在部分經濟改革上妥協，但未有從根本上改變國家體制。威維爾卡認為，其一原因是運動很大程度上處於無領導狀態，其支持者亦未建立起具明確目標的政治平台，「它（黃背心）發明一些非常重要的東西，但沒有使之可持續發展」。他形容黃背心並非邁向末來，一開始即處於守勢。

當初發起抗議燃料加價請願的呂道絲基（Priscilla Ludosky）對《金融時報》稱，她不認為運動說得上成功，但至少使人民由獨自面對問題轉為分享，促成工人階級與精英階層之間的討論，「這在法國是聞所未聞的」。

（金融時報）