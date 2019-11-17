馬克龍推爭議性退休金改革計劃 黃背心今一周年 法抗爭之火重燃

網絡號召周末200場集會 料數萬人參與

法國財長勒梅爾前日稱，「黃背心」讓政府「了解到數百萬人的現實」，政府會回應這些「痛苦呼聲」。惟馬克龍堅決推行減輕政府負擔的退休金改革，觸痛生活艱難的民眾。示威者在社交網絡號召趁「黃背心」運動一周年，周末在巴黎、波爾多和圖盧茲等城市舉行約200場抗議集會，預計有數萬人參加。一些工會則發動12月5日大罷工抗議，屆時或癱瘓全國交通。

「黃背心」運動這種無大台的發動示威模式，被視為今日香港乃至智利和西班牙加泰隆尼亞等地示威的啟蒙。當時在城市邊緣、外省和農村民眾不滿政府無視其生活負擔，擬增徵環保燃料稅，遂循社交網絡號召，11月17日穿上駕駛人士必備用於緊急情况的黃色熒光背心，在巴黎等地示威堵路。馬克龍被質疑出身優越和施政「離地」，令運動演變成反政府抗爭，一度爆發法國半世紀最嚴重騷亂。

示威後推減費 打亂減赤字減債計劃

「黃背心」示威迫使政府撤回徵稅，並提供數十億歐元的減費優待，提升較貧窮者的購買力。但這筆額外支出約佔法國GDP的1%，打亂馬克龍尋求迅速削減赤字和國債的計劃。

如今馬克龍矢言要落實退休金改革計劃，表明認為是國家所必需。法國現行退休金制度下，幾乎凡退休人士皆向政府支取退休金，預計未來10年內令退休金系統出現赤字。馬克龍雖貫徹前年競選承諾，未改62歲法定退休年齡，但7月公布新改革，將廢除國營和公用事業公司等的工人現有較優渥的退休金計劃，指明62歲退休後頭兩年退休金會減少，要等到64歲才能領全額退休金。

儘管法國今年第三季季度經濟增長0.3％，年度經濟增長可達到更勝德國的1.4％或1.5％，但9月數據也顯示14.7％人口（相當於930萬人）生活於貧窮線下，比3年前增加0.6個百分點。失業率縱處於10年最低水平兼持續下降，但仍達8.2％。

民調：不滿馬克龍者增

民調機構Odoxa上月底民調顯示，不滿馬克龍的受訪者比例升至65%，比9月高兩個百分點，更有43%受訪者認為反馬克龍運動並未止息，甚至或將捲土重來。但另一民調機構Elabe上周三（13日）民調結果指，55％受訪者支持或同情「黃背心」，但63％卻稱不想示威再起。

12月退休的車房老闆巴雷托近日再走上街頭。他說：「馬克龍雖然撲熄了一場大火，可是法國中產階級和在職窮人的鬥爭仍在繼續。」迄本月參與了逾30次「黃背心」示威的43歲巴黎電工埃里克說：「如果我們不在這裏，政府將走得更遠，並推行更多的改革。我們要踩掣煞停。」

（路透社/ 金融時報/法新社）